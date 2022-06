Sto.André investe R$ 15 milhões em reforma de campos de futebol

Renan Soares

11/06/2022 | 00:01



Santo André já investiu cerca de R$ 15 milhões na modernização de nove campos de futebol da cidade – na conta não estão inclusas as intervenções realizadas no Estádio Bruno Daniel. O prefeito Paulo Serra (PSDB) realizou ontem vistoria nas obras de revitalização do campo do Geju (Grêmio Esportivo Jardim Utinga), que vai ganhar gramado sintético e recebe aporte de aproximadamente R$ 1,5 milhão. A Prefeitura planeja entregar mais dez espaços esportivos, sendo cinco este ano e outros cinco em 2023.

“Acreditamos muito no esporte e na formação integral do cidadão. Ter o esporte dentro da sua formação é importante porque ensina muito, a questão da competitividade, de convivência coletiva, desse espírito coletivo. A questão da saúde, a prática esportiva te torna uma pessoa mais saudável”, comentou Paulo Serra sobre a importância do equipamento. Santo André foi eleita a cidade sul-americana do esporte de 2022, selo de excelência que conta com a chancela da União Europeia e da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).

A revitalização do espaço, que servirá também à comunidade, projetos sociais e à Emeief (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental) Vereador Manoel de Oliveira, que fica ao lado, contará com instalações de gramado sintético (88 metros x 56 metros) e postes de iluminação de LED, além das construções de arquibancadas e bancos de reserva. Ao lado do campo ainda será construída uma praça. Cerca de 20% das obras já estão concluídas, com previsão de entrega para o fim de setembro

O campo, localizado na Rua Alexandre Ribeiro, no Jardim Utinga, vai receber jogos da Liga SantoAndreense de futebol amador. O time mandante, o Geju, faz parte da divisão especial. “Queremos que a comunidade do entorno se aproprie, ainda mais por ter uma escola, pode ter aulinha de futebol, o professor de educação física pode explorar esse espaço, assim como a comunidade. Esse local servirá para receber e para integrar”, disse o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Vitor Mazzeti Filho, que apresentou o projeto da obra para o prefeito.

Diretores do Geju, Edimar de Oliveira, 38 anos, Rodrigo Henrique Moreira, o Diguinho, 34, e Leonardo da Silva, o Kiki, 67, comemoram a revitalização do campo e o impacto que ele vai trazer para a comunidade. “É uma bênção que está vindo para a comunidade. Não só para nós, diretores do clube, mas para a criançada de longe mesmo, da comunidade, da favela”, comentou Edimar. Diguinho reforçou a importância da iniciativa. “Vai ser uma área de lazer para o bairro também. Para as crianças do bairro, em vez jogar na rua, em um campinho aí qualquer, um terreno abandonado, vai ter montado estrutura, vai só somar”.