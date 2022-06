Em Power Couple, Anne quebra regra e faz com que D.R. seja cancelada

10/06/2022 | 09:10



Noite de eliminação no Power Couple? Desta vez, não! Na última quarta-feira, dia 8, rolou uma formação de D.R. na Mansão Power, mas como você viu, a votação foi suspensa na manhã desta quinta-feira, dia 9, sem explicações do que estava acontecendo. A única informação era de que a produção estava analisando algumas imagens.

Logo que o programa começou, Adriane Galisteu já foi falar com os casais e contar para eles que a D.R. desta semana seria diferente, pois até o momento, eles achavam que tudo estava correndo normalmente. A apresentadora plantou a dúvida e foi embora, deixando todos cheios de dúvidas e criando diferentes hipóteses do que aconteceria.

Depois, foi hora do público descobrir o que aconteceu durante a votação.

Anne sussurrou algo inaudível para Karol logo antes dela e Mussunzinho darem o voto. O casal votou em Brenda e Matheus, os deixando com três votos, e depois Brenda e Matheus votaram em Hadballa e Eliza, que ficaram com quatro votos. A discussão durante o intervalo da votação foi forte entre Brenda e Matheus, e Karol e Mussunzinho. Em certo momento, Anne fala para Karol manter a calma e parar de brigar, e Karol diz ao Mussunzinho para eles a escutarem.

O resto foi o que aconteceu durante o programa ao vivo: Anne e Pe Lanza usaram o poder de uma das esferas que tinham e tiraram os votos de Eliza e Hadballa, fazendo Brenda e Matheus irem para a D.R.

De volta ao programa ao vivo de hoje, os casais não foram encontrar com Galisteu como de costume, e responderam as perguntas dela direto da sala da Mansão Power.

Matheus e Brenda foram questionados sobre o que acharam da estratégia de Anne e Pe Lanza ao os colocarem na D.R., e Matheus explicou que achou uma sabonetada do casal pois eles tiveram a chance de fazer algo diferente no jogo.

- Nossa interpretação é que eles poderiam sim não retirar os votos e manter a D.R., aí parece que jogaram uma isca para a gente e por falta de maturidade a gente mordeu. Começamos a discutir e a gente estava no meio. Eles vieram para trás e fizeram sinal de calma para Karol e Mussunzinho e acredito eu que a discussão que teve foi um fator crucial para estarmos aqui.

Galisteu decidiu questionar Hadballa e Eliza sobre a decisão de Anne e Pe Lanza, pois no primeiro momento o Casal Power havia votado nos dois e depois acabou os salvando da berlinda. Hadballa disse acreditar que as movimentações da noite, junto com a explicação que ele e a esposa deram após os dois darem o voto podem ter influenciado em fazê-los ver a situação com outros olhos.

- Foi uma atitude honrosa dos dois pelo fato de que eles poderiam nos colocar em uma situação devido a um mal entendido. Concordo um pouco com o Matheus de que em certos momentos de tensão você reavalia as atitudes. Então acho que o fato deles terem anulado o próprio voto mostrou que eles puderam avaliar a questão do voto com a justificativa que a gente deu. Tem que ter muita coragem para votar e anular seu próprio voto.

Depois, foi mostrado o que aconteceu após a votação de ontem. O clima ficou pesado durante a noite inteira, com muito bate-boca. A situação ficou ainda mais pesada entre Brenda e Karol. Em certo momento, Brenda jogou água nela e Karol foi para cima sem pensar duas vezes, precisando ser segurada por muitas pessoas. Karol ainda tentou pegar um prato para jogar em Brenda, que estourou na mesa. Mesmo assim, Karol não parou de gritar que iria para cima de Brenda.

- Vou arrebentar você.

De volta novamente ao programa ao vivo, Adriane Galisteu revelou aos participantes que a votação estava suspensa e passou uma cena do momento durante a votação em que Anne sussurrava com Pe Lanza na sala e em seguida, sussurrava algo inaudível à Karol.

Pe Lanza e Anne disseram que não entenderam o que aconteceu, e Galisteu explicou. Ela reforçou que pede sempre aos casais para que não conversem com os outros casais para evitar confusões, e como a fala de Anne foi inaudível, não dá para saber se o que foi dito influenciaria na votação.

- Nada muda o fato de que uma regra importante foi quebrada e colocou tudo em dúvida.

E continuou:

- Depois de uma análise criteriosa em respeito a vocês e ao público, a produção decidiu cancelar a D.R. desta semana.

Os participantes ficaram felizes com o anúncio e o clima na casa foi de tranquilidade, com muitos se cumprimentando e parabenizando aqueles que estavam na D.R.