Michael B. Jordan termina namoro com empresária

05/06/2022 | 09:11



Mais um solteirão na praça! Foi divulgado pela People que Michael B. Jordan terminou o namoro que mantinha com Lori Harvey, no dia 4 de junho. Mas não vai achando que o bonitão tá livre, leve e solto com vontade de se entregar na pista porque segundo a revista eles terminaram sim, mas que o ator está completamente devastado.

Uma fonte próxima do casal conversou com a People e revelou: Michael amadureceu muito durante a relação e estava pronto para o compromisso a longo prazo. Ele baixou suas defesas com ela, se abriu emocionalmente em uma relação romântica pela primeira vez. Eles viveram ótimos momentos juntos e afloraram o melhor um no outro.

A última aparição pública dos dois foi durante o after-party do Oscar, há pouco mais de dois meses. Lembrando que eles estavam juntos de 2020!