Milton Leite Filho e Bonome recursos a Ribeirão

Da Redação



04/06/2022 | 09:35



O deputado estadual Milton Leite Filho (União Brasil) e o ex-secretário de São Caetano Nilson Bonome (União Brasil) conseguiram viabilizar recursos do Estado para pavimentação do trecho urbano da SP-43, que passa pelo subdistrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires, e vai até Mogi das Cruzes, passando por Suzano. A articulação garantiu liberação de verbas e execução da obra pelo DER (Departamento de Estradas e Rodagem).

Na semana passada, o prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL), esteve na Assembleia Legislativa para conversar com Milton Filho e Bonome para alinhar o andamento do projeto. Logo depois, o chefe do Executivo protocolou o pedido no DER, que deu resposta positiva para a execução do trecho da via em Ribeirão. A expectativa é que sejam liberados R$ 8 milhões de verba do governo estadual.

Para o prefeito, a obra é fundamental para quem transita pelo acesso à rodovia, hoje um trecho de terra. “Teremos asfalto. É uma obra muito importante, em uma estrada que passa dentro do nosso subdistrito e não posso fazer porque é em uma área do Estado. Vai garantir mais segurança aos motoristas”, explicou Volpi. “É importante dizer que o Bonome conseguiu intermediar esse encontro com o deputado, que viabilizou o contato com o DER para fazer a obra”, confirmou.

Segundo Bonome, Volpi rapidamente protocolou o projeto no departamento estadual, o que agilizou o trâmite da liberação dos recursos. “Em visita ao prefeito, ele me comunicou que precisava que essa obra fosse realizada em uma importante região de Ribeirão Pires. E eu consegui agendar um encontro com o Milton Leite Filho, que fez todos os esforços para que desse certo. Ele, então, ligou para o DER para garantir a realização da pavimentação”, explicou o ex-secretário de São Caetano, hoje pré-candidato a deputado federal. “Já há autorização para que o projeto possa ser executado.”

Bonome e Milton Leite Filho deverão realizar dobrada na eleição de outubro. “Estamos construindo uma parceria importante e de muito trabalho”, disse.

Na live do Diário da semana passada, o presidente da Câmara de São Paulo, Milton Leite (União Brasil), pai de Milton Leite Filho, falou da boa relação com Bonome e da parceria da família com o pré-candidato a federal. “O Bonome é um grande nome do Grande ABC e estou muito confiante que ele possa se eleger.”