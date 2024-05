Charge - 10 de maio de 2024

A Prefeitura de São Caetano contratou a Newstec, com sede em Santana do Parnaíba, para, segundo edital, realizar “fornecimento e instalação de equipamentos e materiais destinados ao sensoriamento, sinalização semafórica, elementos de segurança viária, infraestrutura de comunicação e mobiliário” na cidade. A empresa, que vai receber R$ 35,7 milhões pelo serviço, pertence a Leonardo Urbano Arem, que possui relações de amizade com a família do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB).

Funcionários da Newstec já começaram a promover a substituição dos semáforos. Ontem, a equipe atuava na Avenida Goiás, na região central. A previsão é que o trabalho seja concluído em um ano. Segundo a empresa, os novos equipamentos possuem tecnologia de ponta e podem fornecer dados à central de inteligência municipal para auxiliar na fluidez do tráfego e na melhoria da segurança pública.