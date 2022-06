MPB4 se une a Kleiton e Kledir em turnê

03/06/2022 | 08:01



A relação entre o quarteto vocal MPB4 e a dupla Kleiton e Kledir soma mais de 40 anos. Eles já dividiram gravações e até estiveram juntos no palco quando os irmãos gaúchos fizeram uma participação no show do conjunto carioca. Porém, pela primeira vez, eles estarão, de fato, reunidos em uma turnê.

O show vai celebrar a amizade que começou nos anos 1970, quando o MPB4, já estabelecido, gravou a canção Circo de Marionetes, composta pela dupla, e, em 1980, lançou Vira Virou, de Kleiton, que acabou por também batizar o disco do grupo. "Ouvíamos falar muito da música regional gaúcha com pegada pop, que era o que eles faziam, mas não sabíamos o que era realmente. Foi uma surpresa emocionante para nós e para o público. Eles chegaram e botaram para quebrar", diz Miltinho, um dos fundadores do MPB4.

O show vai celebrar esse repertório, além de músicas gravadas individualmente. Entre elas, Amigo É Pra Essas Coisas, Roda Viva, Cicatrizes, Maria Fumaça e Lagoa dos Patos. O roteiro ficou a cargo de Kledir, que sugeriu que os seis ficassem no palco o tempo todo, cantando juntos. "Isso nem sempre é fácil, ainda mais com um quarteto vocal. Mas ele me convenceu. Os velhos (MPB4) têm que correr atrás da levada pop. É uma soma", diz Miltinho.

Ele não sabe ao certo se o show vai se tornar um projeto audiovisual ou um álbum ao vivo. "Ainda não pensamos sobre isso, mas pode ser uma boa para que o público possa participar dessa festa." l

Hoje (3), 22h. Tokio Marine Hall.

R. Bragança Paulista, 1.281, Vila Cruzeiro. R$ 100/R$ 220; bit.ly/kkmpb4

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.