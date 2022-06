Joyce Cunha

Do Diário do Grande ABC



03/06/2022 | 00:01



O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), lançou ontem a programação oficial do Arraial Solidário, que acontecerá entre os dias 10 e 12, no Paço Municipal. O evento reunirá atrações culturais, gastronômicas e brincadeiras típicas dos festejos juninos, em área especialmente ambientada com direito à vila temática. O grupo de forró Falamansa abrirá a programação do Arraial Solidário, com apresentação na sexta-feira (10), às 20h30.

A festa, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade e pela Secretaria de Cidadania e Assistência Social, contará com a participação de 44 entidades assistenciais de Santo André, previamente cadastradas a partir de chamamento público. “A gente tem se especializado em eventos com esse caráter solidário, formato exportado para outros lugares. Acredito que a solidariedade do andreense seja um grande diferencial. Esse espírito já conseguimos imprimir na cidade”, avaliou o prefeito.

Seguindo a receita bem sucedida da Feira da Fraternidade, realizada em abril, e do Natal Solidário, em dezembro do ano passado, o Arraial arrecadará donativos que serão encaminhados a moradores em situação de maior vulnerabilidade social do município. O ingresso, por visitante, será a doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis ou agasalho. O recurso obtido pelas entidades assistenciais também será destinado ao fortalecimento dos projetos desenvolvidos pelas instituições.

“Santo André se consolidou como uma cidade solidária. Está na nossa cultura, está no coração de cada andreense. E a cada evento que realizamos esse sentimento se renova. Tenho certeza que será assim com o Arraial Solidário, iniciativa fundamental para arrecadarmos recursos para as entidades que atendem as pessoas que mais precisam, com todo cuidado e carinho”, afirmou a presidente do Fundo Social de Solidariedade do município, Ana Claudia de Fabris.

A decoração temática, um dos chamarizes para o público, contará com fogueira artificial, bandeirolas e iluminação cênica. Nas barracas, pescaria, touro mecânico, jogo de argolas e o martelo de força estão entre as brincadeiras disponíveis. No cardápio de alimentação, comidas e bebidas típicas das festas juninas.

Com tantos bons ingredientes, os organizadores esperam elevada movimentação de visitantes durante todo o Arraial Solidário, com resultados positivos na arrecadação de donativos. “É uma somatória de fatores. O legado da pandemia, essa vontade de confraternizar, depois de dois anos das pessoas em casa, e a credibilidade de um trabalho social feito com seriedade na cidade. Isso faz com que as pessoas venham aos eventos e consigam construir, com a gente, o sucesso de tudo o que estamos fazendo aqui no Paço”, celebrou Paulo Serra.

MÚSICAS

Na sexta-feira (10), a festa começará às 18h. O grupo Falamansa sobe ao palco às 20h30. No sábado (11) e domingo (12), o evento acontecerá das 12h às 22h, com realização de Bingo Solidário às 19h. Os prêmios foram doados por patrocinadores da festa. O valor arrecadado com a venda das cartelas também será revertido ao Fundo Social de Solidariedade andreense.

Também estão entre as atrações DJ Jad, Kariri com Mel, Quadrilha Nova Geração SP, Valente e Soberano, Raffa Torres, Balaio de Baião, O Bardo e o Banjo, Day Macedo e a dupla Juan Marcus & Vinícius. Programação completa no site arraialsolidariosantoandre.com.br .

(Colaborou Carolina Helena)