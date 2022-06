China rejeita aproximação dos EUA com Taiwan

02/06/2022 | 12:04



Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian afirmou nesta quinta-feira, 2, que o país "se opõe firmemente a todas as formas de interação oficial com a região de Taiwan por países que têm laços diplomáticos com a China", em mensagem para os Estados Unidos.

Durante entrevista coletiva, ele disse que Pequim rechaça inclusive negociações ou acordos "com implicações de soberania e de natureza oficial".

O porta-voz comentou que os EUA ultimamente têm feito ações voltadas para dividir Taiwan da China, mas Pequim ressalta que "Taiwan é uma parte inalienável do território chinês".