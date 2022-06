Especial de Chitãozinho e Xororó exibido pela Globo ganha elogios de internautas: Melhor e maior dupla da atualidade

02/06/2022 | 09:10



Na última quarta-feira, dia primeiro, foi ao ar na TV Globo o Especial Chitãozinho e Xororó, em comemoração aos 50 anos de trajetória da dupla. Apresentado por Pedro Bial, o especial contou com um show dos sertanejos e também mostrou um pouco da história por trás dos dois, tanto em relação a vida pessoal, quanto em relação as canções.

A produção foi muito bem recebida pelo público, e repercutiu positivamente nas redes sociais.

São tantas as EVIDÊNCIAS que farei algumas CONFIDÊNCIAS:Estou com o CORAÇÃO QUEBRADO por PURA EMOÇÃO...Especial Chitãozinho & Xororó 50 anos...Que programão!, escreveu um internauta.

Outro internauta escreveu: Chitãozinho & Xororó é a melhor e maior dupla do país, falo com tranquilidade

A atriz Regiane Alves também elogiou a dupla, os chamando de gênios:

Gente eu descobri que sei todas as músicas do Chitãozinho e Xororó. Bateu saudade da minha infância, a minha família cantava todas as músicas! São gênios.

Em suas redes sociais, Chitãozinho e Xororó agradeceram aos que acompanharam o momento importante:

Que especial lindo!! Ficamos emocionados de gravar e viver tudo isso! Obrigado a todos que assistiram e acompanharam esse momento tão importante da nossa carreira!Esperamos que vocês tenham sentido a emoção que nós estamos sentindo até agora!E mais uma vez obrigado TV Globo e Pedro Bial.