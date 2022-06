Por R$ 10 mil, iFood viabiliza moto elétrica a entregadores

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



01/06/2022 | 08:55



O iFood anunciou o lançamento da primeira moto elétrica, a EVS Work iFood, voltada aos entregadores no Brasil. A nova opção de mobilidade visa trazer economia significativa aos parceiros e também uma solução menos poluente.

O projeto foi desenvolvido e realizado em conjunto coma startup VOLTZ, que viabilizou os testes com um modelo pioneiro para motos de entrega e as estações de troca de bateria.

Na parceria com a montadora de motos elétricas, os entregadores pagam R$ 9.990,90 – em vez de R$ 11.990,90 – na EVS Work iFood e têm acesso a condições especiais na assinatura do sistema de troca de baterias.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

O Banco BV e a Ipiranga também participam do projeto para oferecer esta solução de mobilidade mais econômica e sustentável para os entregadores. iFood e Banco BV formalizaram parceria oferecendo acesso a uma linha de financiamento com condições para viabilizar a aquisição das motos elétricas.

O BV dá subsídio de R$ 2 mil para as 300 primeiras EVS Work iFood que forem financiadas – mediante aprovação de crédito e usuário, claro.

EVS Work iFood

As novas motos elétricas EVS Work iFood podem funcionar com o sistema de trocas de baterias, distribuídos em postos Ipiranga da cidade de São Paulo, otimizando o tempo e a usabilidade do item em um sistema abrangente de recargas.

O projeto está sendo implementado de forma piloto em São Paulo e, nessa primeira fase, serão instaladas 100 estações de troca rápida de bateria em bairros como Lapa, República, Consolação, Pinheiros, Jardins, Paulista, Aclimação, Moema, Itaim Bibi, entre outros.

Nesse conceito, o usuário não tem a posse da bateria, ele a usa como serviço (Battery as a Service) em uma rede de estações de troca rápida. No momento, a Ipiranga já tem 33 estações de troca em 19 postos na capital paulista.

Sustentabilidade

Após a realização de testes na cidade de São Paulo com 30 entregadores da plataforma, foi verificado que a troca de um modal a combustão por um elétrico gera uma redução real de custos para a realização das entregas.

Por exemplo, um entregador que percorre 3.000 km por mês tem custo mensal em torno de R$ 610 de combustível (considerando o litro a R$ 7,10). Com a EVS Work iFood, esse gasto vira um valor fixo, levando em conta o sistema de troca de bateria desenvolvido nesse projeto, gerando uma economia de mais de 60% para o entregador somente em combustível.

Considerando ainda a manutenção do veículo, o valor mensal de gastos com a moto chega a cair, em média, 70%.

“Uma moto que não tem relação [corrente, pinhão e coroa], não tem óleo, não tem filtro, não tem vela e não tem gasolina? Não tem como um negócio desse ser ruim. Eu economizo, com essa moto, referente à que eu tinha, uns 70% ou até 80%”, diz Bruno dos Santos, entregador.

Troca de baterias da EVS Work iFood

O sistema compartilhado de baterias é uma opção aos entregadores para que não se preocupem com a recarga. Com isso, estarão disponíveis planos de assinatura que variam de R$ 129,00 por mês para quem roda até 2 mil km a R$ 319,00 para quilometragem e trocas ilimitadas.

Assim, os entregadores fazem a troca de baterias descarregadas por outras carregadas de forma rápida e simples. Mas, a moto também vem com um carregador de bateria em que é possível recarregar em qualquer tomada.

A autonomia da moto com duas baterias é de 100 até 180 quilômetros, o que dá para garantir uma ampla circulação. Além disso, os entregadores não precisam se preocupar com interrupções para recarga ao utilizarem os pontos de troca de bateria, que ficam em diversos postos Ipiranga em São Paulo.

EVS WORK IFOOD – Ficha técnica