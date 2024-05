Pedro Scooby vai adotar cachorro que resgatou nas enchentes do RS: "conexão"

Pedro Scooby disse que planeja adotar um cachorro que resgatou em meio às enchentes no Rio Grande do Sul. O surfista de 35 anos está no Estado desde a última segunda-feira, 6, ajudando no resgate de vítimas afetadas pela tragédia.

Ele revelou a decisão em uma sequência de stories na manhã deste sábado, 11. "Teve um cachorro que, no resgate, ele ficou no meu colinho no jetski. Eu ainda falei: ah, ele me adotou. Só que depois, quando ele foi para a triagem, eu acabei não encontrando mais ele", disse.

"Comecei a perguntar para todo mundo lá. Galera, acha esse cachorro, por favor. Estou procurando ele. Achamos! Estou indo lá buscá-lo, certeza que é ele. E ele vai comigo para o Rio de Janeiro", afirmou Scooby.

O surfista explicou que ainda existe um processo para ser concluído e que, caso o tutor do cão apareça, ele precisará comprovar que é o dono. "Mas estou amarradão, porque tive realmente uma conexão muito maneira com ele. O nome dele vai ser Eldorado", revelou.

Em seguida, Scooby gravou um vídeo do cachorro no veterinário e brincou: "Você vai virar playboy, cara!". O surfista deve voltar ao Rio já neste sábado, 11. "Tem muita galera boa aqui na função. A gente vai estar em alerta, se precisar a gente volta. Mas eu espero, se eu não precisar voltar, é porque está ficando tudo bem. Estamos juntos."