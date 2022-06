GCM de Santo André faz 37 anos e reverencia agentes

Renan Soares

Especial para o Diário



01/06/2022 | 08:24



A GCM (Guarda Civil Municipal) de Santo André comemorou, ontem, seu 37°aniversário. A guarda tem como objetivo proteger o patrimônio, bens, serviços e instalações públicas municipais, além de apoiar, quando convocada, a administração municipal respeitando a legislação.

O evento em comemoração ao aniversário da corporação foi realizado no espelho d''água do Paço e contou com a presença de integrantes que marcaram a história na corporação, como a atual comandante, Vincenzina de Simone; um dos integrantes da primeira turma, inspetor Valdecir Maia; e a primeira mulher no comando da GCM, Lilian Gouvêa, que comandou a guarda entre 1989 e 1991. A cerimônia contou com entregas de honra ao mérito a agentes que se destacaram pela corporação durante as mais de três décadas de história.

Outras autoridades, como o prefeito Paulo Serra (PSDB), o secretário de Segurança Cidadã, Coronel Edson Sardano, e o secretário adjunto de Segurança Cidadã, Major Edson Lima, também participaram da celebração. Eles receberam moção de gratidão pelo apoio à corporação, que foi contemplada com novo estatuto e com investimento de R$ 12 milhões injetados no início do ano por pacote de segurança.

Após a cerimônia, a GCM saiu em comboio de 40 viaturas e cerca de 80 profissionais para a Operação Visibilidade, em parceria com as guardas das outras seis cidades da região, buscando coibir a criminalidade nos limites entre os municípios. A GCM ainda organizou no calçadão da Rua Coronel Oliveira Lima, no Largo do Estátua, exposição com equipamentos e vestimentas utilizados nas quase quatro décadas da corporação.

"Fizemos questão de fazer evento simbólico. A gente pode falar isso com muita tranquilidade, de boca cheia, quando aprovamos no primeiro ano da gestão, com todas as dificuldades, o estatuto da guarda, que é um plano de carreira da GCM. Isso é mais importante ainda porque simboliza o respeito, o diálogo, a consideração, o reconhecimento da importância dessa instituição no dia a dia, na vida da nossa cidade", comentou Paulo Serra.

A comandante Vincenzina celebrou e se emocionou ao receber moção de gratidão pelos serviços prestados à corporação, dos 58 anos de vida, 32 foram dedicados à GCM. Ela afirma que viu evolução durante as últimas décadas. "Quando entrei, lá atrás, não tinha essa perspectiva, fui galgando e subi, hoje chegando no comando. A gente brinca quetem sangue azul marinho, nós somos uma grande família. A gente percebe que a guarda tem uma outra cabeça, os tempos vão mudando e vai cada vez melhorando", conta ela.

A GCM está sob o guardachuva da Secretaria de Segurança Cidadã. Atualmente a corporação tem 536 agentes, sendo 436 homens e 100 mulheres, mais do que o dobro dos 200 guardas que faziam parte da corporação em 1985.

Lilian Gouvêa, 60, participou das primeiras formações da guarda ­ entrou em 1989 e comandou a corporação durante dois anos ­, sendo a primeira mulher a liderar homens fardados não apenas em Santo André, mas no Brasil inteiro. Lilian ainda é responsável pela criação da guarda ecológica (atual guarda ambiental) e a guarda feminina.

"Tinha muito machismo. Lógico, eu era jovem e pela pela juventude, chamava muita atenção. As pessoas não acreditavam na minha competência, não acreditavam que eu era formada e que eu tinha competência para fazer o que eu estava ali me propondo a fazer. Muito bom para o meu coração ver que as mulheres estão buscando seu espaço. As pessoas estão conseguindo entender que não importa gênero, importa o ser humano, importa dignidade, importa competência", discursou Lilian.