Mitiko é a terceira eliminada do Masterchef Brasil 2022!

01/06/2022 | 01:10



O Masterchef Brasil desta semana trouxe um clássico da cozinha mundial em sua prova. Os participantes tiveram que duelar com uma dupla na qual a pessoa que vencesse, iria para o mezanino, e quem perdesse, estaria na eliminação.

O prato foi um filé mignon com molho e uma guarnição, e cada dupla pegou por sorteio, uma variação diferente dele. As duplas foram as seguintes:

Melina e Mitiko;

Rafael e Paraskevi;

Edileide e Bruno;

Adílio e Larissa;

Mário e Daniel;

Renato e Fernando;

Lays e Jason.

Durante o preparo dos pratos, Melina acabou cortando não um, mas dois dedos no fatiador! Após cortar o primeiro, ela tentou continuar a prova enquanto um bombeiro fazia curativo, mas em seguida cortou o segundo e precisou ser levada para uma ambulância. Mesmo assim, ela conseguiu finalizar a prova.

Quando o tempo acabou, os jurados provaram os pratos e foram definindo entre as duplas quem iria para o mezanino e quem iria para a prova de eliminação. A única exceção foi a dupla Melina e Mikito, que não agradaram nem um pouco aos chefes, fazendo ambas irem parar na eliminação!

- A gente já comeu coisa ruim no Masterchef, mas hoje, acho que vocês ganharam hein?, disse Henrique Fogaça.

Os vencedores foram Edileide, Larissa, Daniel, Renato e Lays, enquanto os perdedores foram Bruno, Adílio, Melina, Mitiko, Mário, Fernando e Jason.

Prova de eliminação

O tema da prova foi envólucros naturais, com enfoque nas folhas. Os participantes tiveram uma aula da jurada Helena Rizzo, mostrando uma possibilidade de prato. Em seguida, ela explicou que era necessário usarem algum envolucro, de preferência no vapor ou na brasa da churrasqueira. Não ia valer apenas enrolar o peixe e assar, e seria preciso usar um dos ingredientes base: feijão, arroz, milho, mandioca e tipos de farinhas dentro do envólucro.

Cada participante apostou em uma estratégia diferente, alguns como Jason, optaram por algo mais arriscado, enquanto outros preferiram ir por um caminho mais seguro, por ser uma prova de eliminação.

Os dois melhores pratos foram de Mário e Melina, e dentre os dois, quem venceu a prova foi Melina! Bruno, Fernando, Jason e Adílio ficaram na média e puderam subir para o mezanino. Mas como nem tudo são flores, os dois piores pratos foram de Paraskevi e Mitiko. Entre as duas, só uma pôde ficar, e a eliminada da semana foi Mitiko, que serviu um peixe com geleia de morango aos chefes e a escolha ousada acabou não dando certo.

E aí, o que você achou do resultado?