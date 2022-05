Tatuador fala sobre tatuagem íntima de Anitta e declara: Ela entrou na onda

30/05/2022 | 12:10



Há mais de um ano a tatuagem íntima da cantora Anitta se tornou pauta na internet, mas as pessoas pareciam já ter deixado o assunto para trás, só que não. O assunto voltou à tona com força após declaração feita pelo cantor Zé Neto, e o tatuador Lucas Maffei, responsável pelo desenho, decidiu falar sobre o que a cantora teria escolhido.

Segundo informações do Metrópoles Lucas teria dito que a decisão foi tomada no calor do momento:

A intenção era tatuar apenas a região genital, mas ela se empolgou e quis fazer algo no ânus. Achei bem inusitado. Botaram pilha e ela entrou na onda.

O tatuador revelou, finalmente, qual foi o desenho escolhido pela intérprete de Boys Don't Cry e também contou que preferiu não falar sobre a situação, nem para ganhar aqueles cinco minutinhos de fama:

Escrevi a palavra love (amor, em inglês). Preferi não explorar muito a situação para preservar minha vida particular nas redes sociais.

Anitta mostrou que não se importou com as alfinetadas de Zé Neto e decidiu usar a exposição à favor de outra causa, as tragédias no nordeste causadas pelas chuvas.

Vale lembrar que Zé Neto não apenas trouxe a tatuagem à tona, mas sua fala também causou uma investigação em cachês milionários, pagos com verbas municipais, para os sertanejos, e como você já leu aqui no ESTRELANDO, causou o cancelamento do show do cantor Gusttavo Lima em Belo Horizonte.