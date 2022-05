Charge - 29 de maio de 2022

Seri

Do Diário do Grande ABC



29/05/2022 | 08:12



A cada criança que espera para ser adotada nos abrigos da região, existem 15 pretendentes aguardando na fila da burocracia. Segundo dados do TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), até abril, as 18 unidades de acolhimento distribuídas pelas sete cidades abrigavam 455 crianças e jovens, sendo que 57 desses menores estão disponíveis para serem adotados e aguardam por nova chance para recomeçarem, pois já foram destituídos das suas famílias biológicas, seja por casos de maus-tratos, rejeição, abandono ou até violência física, psicológica e sexual. Do outro lado estão 844 famílias dispostas a acolher