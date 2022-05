Grande ABC abre a temporada dos festejos juninos

Joyce Cunha

Do Diário do Grande ABC



28/05/2022 | 00:53



Os apreciadores das tradicionais festas do período podem se preparar. Vem aí a temporada de eventos juninos da região, com direito a ação solidária em Santo André e festival de quadrilha em Diadema. Em algumas cidades, a programação já começou e segue até julho. Depois de dois anos de restrições pela pandemia, os organizadores dos eventos apostam em atrações culturais e variedade na gastronomia para atrair o público – confira os destaques na tabela ao lado.



As paróquias preparam quermesses com direito às brincadeiras típicas, com destaque para o bingo, além de shows musicais e apresentações de dança. A Diocese de Santo André destacou os principais festejos do calendário, que conta com mais de 30 opções nas sete cidades.



Entre 4 e 26 de junho, a Quermesse da Igreja Matriz de Santo André, na Praça Presidente Vargas, apresenta cardápio variado aos visitantes, com lanches, fogazza, churrasco, entre outros. Na Vila Vitória, a Paróquia Joana D’Arc promete ao público boa comida e animação, assim como a Quermesse São Camilo.



Em São Bernardo, a Quermesse do Poli, da Paróquia Santíssima Virgem, é um dos destaques. A festa segue até 3 de julho, aos sábados e domingos. Outro tradicional festejo da cidade é a Quermesse do Rudge Ramos, com atrações às sextas, sábados e domingos, até 10 de julho.



A 46ª Quermesse de Santo Antônio, na Avenida Líbero Badaró, São Caetano, já começou e segue até 12 de junho. No mesmo período acontece a Quermesse da São Bento, na Rua Bom Pastor, bairro Barcelona.



Aproveitando a retomada das agendas juninas, as prefeituras lançaram novas atrações para moradores e visitantes. Em Santo André, o Fundo Social de Solidariedade e a Secretaria de Cidadania e Assistência Social promovem, nos dias 10, 11 e 12 de junho, das 12h às 22h, o Arraial Solidário, no Paço Municipal. O evento contará com mais de 50 barracas de comidas típicas e atrações musicais. O recurso obtido com as vendas dos alimentos serão revertidos para instituições assistenciais.



Em Diadema, a Prefeitura lança neste ano a Grande Festa de São João. A programação acontecerá entre os dias 18 de junho e 3 de julho, na Praça da Moça, com direito a festival de quadrilhas. Os vencedores se apresentarão no encerramento do festejo. São Bernardo também apresenta novidade neste ano com o Primeiro Arraiá da cidade, na esplanada do Paço, de 3 a 5 de junho. A entrada será um quilo de alimento não perecível.



Festejos já conhecidos pelo público voltam à agenda da região. A Prefeitura de Ribeirão Pires promoverá, entre 10 e 12 de junho, a 44ª Festa de Santo Antônio, no Complexo Ayrton Senna, na região central. A 35ª Festa Junina de Mauá também será retomada a partir de 10 de junho. A Prefeitura divulgará local e atrações do evento nos próximos dias.



Os clubes esportivos sociais do Grande ABC entrarão no calendário festivo. Nos fins de semana entre 4 de junho e 3 de julho, o Arraiá do Clube Atlético Aramaçan, de Santo André, é opção de lazer para as famílias. Também na cidade, o Primeiro de Maio Futebol Clube promoverá celebração junina às sextas, sábados e domingos do mês. Visitantes não associados pagam R$ 15 a entrada individual ou R$ 25 por família. No Esporte Clube Santo André, aos fins de semana de junho, haverá programação especial, das 19h às 23h. Cobrança de entrada de R$ 15 para não associados.



Em São Bernardo, o Mesc realizará quermesse aos sábados e domingos entre 11 de junho e 17 de julho. Não associados pagam R$ 50, com direito a consumo no local.