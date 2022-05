Da Redação

Do Diário do Grande ABC



28/05/2022 | 00:01



Quem quiser visitar Paranapiacaba, a vila inglesa construída no fim do século 19, terá, a partir de hoje, mais uma opção: um roteiro rodoviário com ponto de partida em São Paulo e parada em Santo André para embarque de passageiros. A novidade foi apresentada ontem em evento de inauguração do espaço comunitário de coworking da Prefeitura para incrementar o turismo na região.

As iniciativas fazem parte de nova etapa do programa Empreender no Turismo em Paranapiacaba, que é fruto de parceria entre a Prefeitura de Santo André, o Sebrae, a CVC Corp e a FIA (Fundação Instituto de Administração), com o objetivo de qualificar os serviços oferecidos no local e tornar a vila histórica referência de destino turístico.

O roteiro turístico Expresso Rodoviário Paranapiacaba terá viagens aos sábados e domingos da Estação da Luz (na saída para a Pinacoteca) – também com parada no hotel Go Inn, em Santo André. O roteiro começa a ser comercializado nas lojas da CVC do Brasil a partir de hoje, com primeira saída em 4 de junho.

O passeio, que dura o dia todo (das 8h às 17h), inclui acompanhamento de guia de turismo em todo o trajeto e apoio de guias locais da vila para <CF51>tour</CF> cultural pelos principais pontos de Paranapiacaba. O custo é a partir de R$ 145 por pessoa.

Para o secretário de Meio Ambiente de Santo André, Fabio Picarelli, a criação desse roteiro é um marco. “Estamos trabalhando para aumentar e diversificar o público que visita Paranapiacaba, criando assim um fluxo diferenciado de visitantes nos museus, feiras, trilhas, restaurantes, ateliês, cafés e bares. Revitalizamos a vila, resgatamos símbolos históricos, para valorizar o local, atrair investimentos e potencializar o turismo”, disse.

“A gente quer que Paranapiacaba se torne um destino permanente, embora já tenha grandes eventos consagrados, como o Festival de Inverno, e expandir isso para que não seja um turismo só do Grande ABC. Tenho certeza que se as pessoas conhecerem a vila, isso vai virar, sem dúvida, grande potência, inclusive econômica. Com geração de renda, de emprego, qualificação e de todos que já trabalham aqui, incluindo todos os empreendedores da vila”, disse o prefeito Paulo Serra (PSDB).

Também foi anunciado ontem a inauguração de espaço comunitário em formato coworking, em ambiente que já abriga os cursos de capacitação gratuitos da Escola de Ouro Andreense, onde funcionava a antiga Padaria do Mendes. O local foi reformado, recebeu móveis para 22 estações de trabalho e espaços flexíveis para pequenas reuniões. A ideia é oferecer para os empreendedores da vila, monitores e para a comunidade espaço qualificado para o trabalho e o recebimento de clientes.

“Os coworkings são tendência mundial. Neles, as pessoas acabam se relacionando e trocando experiências, desenvolvendo o senso de comunidade e aproveitando os espaços, que são flexíveis, o que é importante principalmente para os micro e pequenos empreendedores”, disse o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato.