Da Redação

Do Diário do Grande ABC



28/05/2022 | 00:01



Grupo composto por deficientes visuais e familiares esteve ontem no Hospital A.C.Camargo, na Liberdade, em São Paulo, para doar sangue e incentivar mais pessoas a fazer o mesmo. A iniciativa foi organizada pela ONG (Organização Não Governamental) Adote um Cidadão, que repetirá a ação hoje, a partir das 8h, na Colsan de São Bernardo, na Rua Pedro Jacobucci, 440, na Vila Euclides.

Chamado de Gotas Eficientes, o projeto, que conta com o apoio social e a co-coordenação do Rotary Club de São Bernardo, tem objetivo de mobilizar o maior número de doadores de sangue, envolvendo pessoas com deficiência, familiares e amigos. “A proposta é ajudar ao máximo no reabastecimento dos bancos de sangues. Uma única bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas e nunca sabemos quando seremos nós que precisaremos dessa ajuda”, comentou o empreendedor social Antonio Carlos Veiga, fundador da ONG.

Presidente do Rotary Club São Bernardo, Marcio Marson Gambini, mobilizou a comunidade para participar da ação. “Estou empolgado em conseguir ajudar mais pessoas. O Gotas Eficientes era realizado apenas uma vez por ano, mas fomos estimulados a multiplicar esta ação, por meio dos rotarianos e amigos, por isso agora realizaremos três eventos anuais. A doação de sangue é um ato voluntário e altruísta, que salva vidas. Estou animado por fazer parte e conseguir contribuir com mais esse projeto”, relata Marcio, que já conseguiu o apoio da Acigabc (Associação dos Construtores, Imobiliárias e Administradoras do Grande ABC), OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de São Bernardo, bem como de diversos rotarys clubes da região.

A próxima edição do projeto já tem data marcara para acontecer e será realizada em 17 de setembro, Dia Nacional de Doação de Sangue da Pessoa com Deficiência, e seguirá até 24 de setembro. “Todos que participam ficam muito felizes por doarem o amor que corre em suas veias. Esse ano pretendemos atingir ainda mais pessoas, instituições e também outros Estados. Sabemos que todos os estoques de sangue do Brasil estão precisando de ajuda, por isso contamos com a colaboração de todos”, finalizou Veiga.

O Diário mostrou no início de maio que o estoque dos bancos de sangue da região têm demanda para, no máximo, dez dias e que as unidades sempre estão fazendo campanha de conscientização para conseguir mais doadores.