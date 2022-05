Obituário - 26 de maio de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



26/05/2022 | 05:49



SANTO ANDRÉ

Conceição de Jesus, 97. Natural de Portugal. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 22. Jardim da Colina.

José Burgos, 93. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia na Vila Alice, em Santo André. Dia 22. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Júlia Venditti Sisti, 85. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

João Dionísio Gomes, 83. Natural de Pedregulho (São Paulo). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Evanilde de Almeida Camargo, 83. Natural de Torres de Pedra (São Paulo). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 22. Cemitério Municipal de Torres de Pedra.

Maria Leonor Nogueira Riva, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nelson Paparaso, 76. Natural de Itapuí (São Paulo). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 22. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Nerval Sinhorete, 76. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (São Paulo). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 22. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Luzia Ferreira dos Santos, 75. Natural de Juazeiro (Bahia). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 22. Jardim da Colina.

Ageu Lopes Ribeiro, 72. Natural de Senador Pompeu (Ceará). Residia no Parque Represa Billings, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ana dos Santos, 69. Natural de Orlândia (São Paulo). Residia no Jardim Marek, em Santo André. Dia 22, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Mariana Gonzaga da Silva, 64. Natural de Pedralva (Minas Gerais). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 22. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Lucimar dos Santos, 56. Natural de Rancharia (São Paulo). Residia no Jardim Centenário, em São Paulo, Capital. Dia 22, em Santo André. Jardim Memorial, em Indaiatuba (São Paulo).



SÃO BERNARDO

Fildesino Pereira dos Santos, 95. Natural de Jacaraci (Bahia). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Delmira de Lurdes Ribeiro Sibolli, 88. Natural de Guaxupé (Minas Gerais). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério de Vila Euclides.

Isabel Justi Muniz, 85. Natural de Regente Feijó (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Olga Lowzy, 83. Natural de Porto Alegre (Rio Grande do Sul). Residia no bairro Itaim Bibi, em São Paulo, Capital. Dia 22, em São Bernardo. Cemitério Israelita, do Butantã, em São Paulo, Capital.

Maria Abadias do Amaral, 82. Natural de Paulo de Faria (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 22. Jardim da Colina.

Severino dos Ramos Carvalho, 72. Natural de Rio Tinto (Paraíba). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 22, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

José Alves da Silva Filho, 71. Natural de Garanhuns (Pernambuco). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Ivete Corá, 63. Natural de Maringá (Paraná). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Sérgio Dias da Silva, 52. Natural de Garanhuns (Pernambuco). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

José Luiz de Souza, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Bezerra de Oliveira, 72. Natural de Acopiara (Ceará). Residia no Parque das Garças, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Cleofanes Ferreira, 93. Natural de Jaguarari (Bahia). Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 22, velado em São Caetano. Jardim da Colina.

Hélio Cava, 81. Natural de Poços de Caldas (Minas Gerais). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 22, em Diadema. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Silvio Machado de Oliveira, 87. Natural de Porto Ferreira (São Paulo). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

José Herculano Dudu, 86. Natural de São José de Caiana (Paraíba). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Manuel Rito dos Santos, 82. Natural de Cedro de São João (Sergipe). Residia no Centro de Diadema. Dia 22. Vale da Paz.

Maria Aparecida de Sousa Molina, 79. Natural de Cataguases (Minas Gerais). Residia no Jardim São Judas. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Iraci de Aquino Rocha, 70. Natural de Itororó (Bahia). Residia no Jardim Guarujá, em São Paulo, Capital. Dia 22, em Santo André. Vale da Paz.

Ivonaldo Costa Santos, 53. Natural de São José do Egito (Pernambuco). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 22. Vale da Paz.

Michel Gouveia Moreira, 8. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Menor. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.