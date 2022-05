Barcelona perde e Atlético de Madrid vence no encerramento do Espanhol

22/05/2022 | 19:37



Com o vice-campeonato espanhol confirmado, o Barcelona encerrou a temporada com derrota para o Villarreal, por 2 a 0, neste domingo, diante da torcida, no Camp Nou. Já o Atlético de Madrid fechou com vitória, por 2 a 1, sobre Real Sociedad, fora de casa.

A derrota não interferiu em nada na situação do Barcelona na tabela. O time catalão ficou na segunda posição, com 73 pontos, contra 86 do campeão Real Madrid. Além da dupla, também confirmaram presença na Liga dos Campeões: Atlético de Madrid, com 71, e Sevilla, com 70.

Apesar de jogar com boa parte do time titular, o Barcelona estava desligado e não fez muita força para evitar a derrota para o Villarreal. Os gols do time chamado de "submarino amarelo" foram marcados por Pedraza e Gomez, que garantiram a presença do clube na Liga Conferência, com seus 59 pontos, no sétimo lugar.

Com gols de De Paul e Correa, ambos no segundo tempo, o Atlético de Madrid bateu a Real Sociedad, por 2 a 1, para terminar a temporada em alta. O adversário vendeu caro o revés, mas só conseguiu diminuir nos minutos finais, com Guridi. No entanto, conseguiu garantir vaga na Liga Europa, com o sexto lugar e seus 62 pontos.

Outro que jogará a próxima edição da Liga Europa é o Betis, que fechou na quinta posição, com 65 pontos, após empatar por 0 a 0 com o Real Madrid, na última sexta-feira.

Um jogo que não interferiu em nada na tabela foi entre Sevilla e Athletic Bilbao, com vitória do primeiro por 1 a 0. O Sevilla estará na Liga dos Campeões por ter terminado em quarto, com 70 pontos.

O rebaixamento também foi definido neste domingo. E quem acompanhará Alavés e Levante na segunda divisão do Campeonato Espanhol é o Granada, que ficou no empate sem gols, em casa, contra o Espanyol e acabou na 18ª colocação, com 38 pontos.

O rebaixamento do Granada só foi confirmado, pois o Cádiz venceu o lanterna Alavés, fora de casa, por 1 a 0, e chegou aos 39 pontos, e o Mallorca derrotou o Osasuna, também como visitante, e alcançou os 39 pontos. O Getafe é outro que ficou com 39, mas esse não interferiu na luta contra o rebaixamento, já que perdeu para o Elche por 3 a 1.