Ribeirão adere a evento nacional

Joyce Cunha

Da Redação



15/05/2022 | 00:01



Cidades de diferentes regiões do País terão programação especial na 20ª Semana Nacional de Museus, que acontecerá de segunda-feira até 22 de maio, em comemoração ao Dia Internacional do Museu, celebrado na quarta-feira. No Grande ABC, apenas Ribeirão Pires aderiu à ação, instituída pelo Icom (Conselho Internacional de Museus, sigla em português), e promovida pelo Ibram (Instituto Brasileiro de Museus).

Nos dias 16 e 17, das 15h às 16h, alunos da EE (Escola Estadual) Dom José Gaspar participarão de palestra sobre o Museu Municipal Família Pires. Na terça-feira, das 9h às 11h, o Colégio Toth receberá oficina Aprendendo a Escrever um Livro de História.

Na quinta-feira, a partir das 14h, atividade no Centro de Documentação Histórica do município instruirá moradores sobre como fazer o catálogo de coleções particulares. O espaço também sediará, na sexta-feira, às 14h, oficina sobre noções básicas de preservação documental.

“Participar da programação do Ibram fortalece institucionalmente os museus municipais e projeta a cidade. Os museus em todo o mundo vêm sofrendo muito com guerras, discussões ideológicas, intervenções políticas. Este movimento mostra a relevância que os museus têm para a humanidade, a função social de preservar a memória e a reflexão crítica permanente da sociedade”, avaliou o historiador e diretor de patrimônio histórico de Ribeirão Pires, Marcílio Duarte.

MUSEU DO IPIRANGA

Está programada para setembro a reabertura do Museu Paulista da Universidade de São Paulo, mais conhecido como o renomado Museu do Ipiranga. O espaço foi fechado em 2013 para a reforma do prédio, inaugurado em 1895. Com valor estimado de R$ 211 milhões, além do restauro do Edifício-Monumento, o projeto incluiu a modernização e ampliação do espaço que passa a ser totalmente acessível; 3.500 obras do acervo passaram por restauro e ganharão recursos multissensoriais nas mostras da reabertura.