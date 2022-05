Luisa Mell recebe alta hospitalar após convulsão e equipe tranquiliza: Os exames não mostraram nada de preocupante

13/05/2022 | 08:10



Notícia boa! Luisa Mell recebeu alta hospitalar após sofrer uma convulsão nos últimos dias. A informação foi divulgada pela equipe da ativista.

Através dos Stories do Instagram, eles informaram que Luisa passou por exames que não apontaram nada de preocupante. Além disso, informaram que ela passa bem e ficará de repouso.

Amigos, Luisa já teve alta do hospital e está bem! Os exames não mostraram nada de preocupante e o plano agora é descansar e recuperar as energias! Agradecemos em nome da Luisa e do Instituto todas as mensagens de carinho e apoio, começaram.

E, encerraram:

Luisa diz com frequência que nada do que foi feito pelos animais seria possível sem vocês. Não há verdade maior do que essa! Seguimos na luta! Com amor, Equipe Instituto Luisa Mell.