Charge - 12 de maio de 2022

Do Diário do Grande ABC



12/05/2022 | 09:23



A deputada estadual Carla Morando (PSDB), mulher do prefeito de São Bernardo Orlando Morando (PSDB) e ex-líder do partido na Assembleia, espalhou outdoors por várias cidades da região falando dos feitos da legenda no Grande ABC. Para isso, estampou a imagem do governador Rodrigo Garcia (PSDB), que disputará a reeleição em outubro