Carla Morando espalha outdoors com Rodrigo Garcia e esquece João Doria

Da Redação



12/05/2022 | 09:19



A deputada estadual Carla Morando (PSDB), mulher do prefeito de São Bernardo Orlando Morando (PSDB) e ex-líder do partido na Assembleia, espalhou outdoors por várias cidades da região falando dos feitos da legenda no Grande ABC. Para isso, estampou a imagem do governador Rodrigo Garcia (PSDB), que disputará a reeleição em outubro.

Mas o que chama atenção na peça publicitária é justamente quem não está presente na imagem: o ex-governador João Doria e pré-candidato a presidente pelo partido. A ausência tem ainda mais impacto quando se lembra que Carla Morando sempre fez questão de dizer que era a “deputada do Doria”. A decisão da parlamentar em omitir o presidenciável tucano da propaganda ocorre justamente no momento em que Doria enfrenta resistências entre aliados para ser o nome da terceira via e que ainda patina nas pesquisas eleitorais, sem conseguir ultrapassar a marca de 4% das intenções de voto.

No outdoor, o texto diz “O PSDB já criou o Bom Prato, o Poupatempo e o AME”, sem mencionar que alguns desses equipamentos públicos foram concebidos na gestão de Doria.

Durante o mandato, o ex-governador esteve 12 vezes em São Bernardo e, na maior parte das ocasiões, a deputa estadual discursou a favor do tucano.

Durante o lançamento das obras do BRT-ABC, no fim de fevereiro, em São Bernardo, a parlamentar declarou apoio à administração do então governador. “Vocês podem não gostar da calça apertada dele, mas precisam entender o que ele tem feito na gestão pública”, afirmou. Logo depois, Doria retribuiu as palavras da parlamentar e afirmou, naquela ocasião, que Carla é “uma brilhante parlamentar, em defesa dos mais pobres, em especial dos moradores de São Bernardo”.

Reportagem do Diário em abril mostrou que, dos R$ 268,3 milhões destinados aos municípios do Grande ABC durante o período em que Doria esteve à frente do governo do Estado, 71% foram repassados somente para São Bernardo.

Ao lado de Orlando, Carla esteve na linha de frente da campanha interna de Doria para ser o escolhido na prévia do PSDB. Mas, desde que o tucano deixou o governo, a parlamentar não tem mais feito declarações de apoio. Logo após a renúncia do tucano, Orlando chegou a dizer que não iria mais atuar na pré-campanha presidencial de Doria, o que foi visto no meio político como uma traição do até então aliado.