Ceará e Atlético-GO também carimbam vagas nas oitavas da Copa do Brasil

12/05/2022 | 00:34



Ceará e Atlético-GO também avançaram às oitavas de finais da Copa do Brasil. Enquanto o time cearense venceu o Tombense, por 2 a 0, na Arena Castelão, conquistando sua segunda vitória, o Atlético-GO precisou dos pênaltis para eliminar o Cuiabá, na Arena Pantanal, após empate sem gols.

No primeiro jogo, em Goiânia, tinha ocorrido empate por 1 a 1. Quem vencesse no segundo jogo ficaria com a vaga, porém, ninguém conseguiu. O jogo foi monótono, sem graça e arrastado. Com o novo empate, agora sem gols, a definição da vaga acabou indo para os pênaltis.

O time goiano venceu por 5 a 3. Todos os seus cobradores marcaram os gols: Airton, Baralha, Léo Pereira, Edson e Marlon Freitas. Do lado do Cuiabá, Pepê perdeu o segundo pênalti, defendido pelo goleiro Ronaldo. Alan Empereur, Uendel e Rodriguinho converteram as batidas, mas nem houve necessidade da quinta cobrança.

CEARÁ VENCE

Com um time alternativo e jogando sob os seus domínios após vencer o jogo de ida por 2 a 0, o Ceará confirmou a sua ida à próxima fase com relativa facilidade. Em uma repetição do jogo de ida, os cearenses venceram o Tombense por 2 a 0, ficando com duas vitórias e 4 a 0 a seu favor no placar agregado. Com isso, selou sua ida às oitavas.

O placar foi aberto ainda aos 33 minutos do primeiro tempo, com Lima. O Vovô ampliou aos 37 minutos do segundo tempo, quando Nino Paraíba foi lançado em velocidade, entrou na área e tocou por cobertura na saída do goleiro.