Festival Cidade Musical homenageia o samba paulista

Do Diário do Grande ABC



07/05/2022 | 18:08



Após dois anos de paralisação por conta da pandemia, o Festival Cidade Musical volta à cena levando cultura e formação musical gratuita para a população. Em 2018 e 2019, o evento foi realizado na cidade de Araçariguama. Nesta terceira edição, o Festival está de casa nova: a pequena Pirapora do Bom Jesus, município com forte tradição no samba de bumbo, considerada berço do samba paulista. E para seguir a tradição, o tema central do Festival 2022 será “Samba Paulista – Do caipira às Rodas”.

Com realização da produtora Casa de Conteúdo, o Festival desse ano conta com a direção artística de Michel Vicentini. Mestre em Educação, especialista em neurociências, alfabetização e letramento, Vicentini é arranjador e músico premiado no Festival de Cinema de Roma e autor de livros que tratam da importância da música na educação. Ele destaca que o samba paulista é patrimônio cultural e imaterial brasileiro e Pirapora do Bom Jesus o berço expoente para este importante gênero musical. “Na edição 2022 vamos trabalhar com obras dos grandes compositores do samba de São Paulo. Será um importante instrumento de formação musical, cultural e humana para Pirapora”, afirma.

Mais uma vez, o Festival conta um time de professores de peso. Entre os oficineiros, estão diversos nomes ligados a educação musical no interior paulista, como Adriano Tonon, Sheila Monteiro e Paulo Salmaci, idealizador da Rádio Sucata, que, desde 2014, leva criatividade, cultura e entretenimento através da música, utilizando instrumentos de materiais recicláveis. Na coordenação de canto e coral, a equipe conta a experiente Andreia Vitfer, especialista em performance vocal e preparadora de musicais, entre eles, Os Miseráveis e O Rei Leão.

O Festival Cidade Musical acontece entre os dias 9 e 28 de maio em cinco frentes: musicalização infantil; capacitação musical para docentes; canto e coral, construção de instrumentos e vivências na tradição do samba de bumbo. Participarão das atividades alunos e professores das escolas municipais. Os demais moradores da cidade e da região também poderão se inscrever nas oficinas abertas a toda população.

De acordo com o secretário municipal de Cultura, Vitor Santos, a realização do Festival Cidade Musical vai ajudar a comunidade a se reconectar com suas raízes. Para ele, “levar as histórias e vivências do samba do bumbo para as crianças é uma forma de perpetuar as tradições culturais de Pirapora do Bom Jesus.”

Para a diretora da Casa de Conteúdo, Sylvia Jardim, mais uma vez o evento surge como uma oportunidade de ampliar o repertório cultural e musical da comunidade. “É gratificante poder ampliar as ações do Festival, incorporando cada vez mais as tradições culturais de cada localidade”, afirmou.

O encerramento do Festival Cidade Musical 2022 será realizado no dia 28 de maio, no Ginásio Arena Payol, aberto a toda comunidade da região. O mini-show contará com apresentação dos participantes das oficinas e duas atrações especiais: a sambadeira Otávia de Castro e o pessoal da Rádio Sucata e seus instrumentos pra lá de criativos.

O projeto é viabilizado através de lei de incentivo fiscal, via Proac Edital Expresso Direto, da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. A realização é da produtora Casa de Conteúdo, em parceria com as Secretarias de Cultura e Turismo e Secretaria de Educação de Pirapora do Bom Jesus.