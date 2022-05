Jennifer Gray, atriz de Dirty Dancing, relembra acidente de carro com Matthew Broderick: Eu pensei que ele estava morto

07/05/2022 | 12:11



Experiência traumatizante! Jennifer Gray, nossa eterna Baby Houseman, vai lançar um livro sobre sua história e experiências vividas intitulado de Out of the Corner: A Memoir. Em entrevista ao Entertainment Tonight, a atriz de 62 anos de idade confessou que o acidente de carro que sofreu em 1987 com Matthew Broderick marcou a sua vida:

- O acidente de carro na Irlanda foi, eu diria, talvez o maior trauma da minha vida. É muito difícil descrever quando você tem uma experiência de quase morte e está presente na morte de outras pessoas. Estar sozinha numa estrada no meio do nada, sem mais ninguém por perto ou consciente, foi muito aterrorizante. Isso levou a tantas outras coisas na minha vida.

Ela também contou que pensou que o ator de 60 anos de idade - e seu parceiro na época - estava morto:

- Eu era a única testemunha viva porque Matthew havia sobrevivido, mas estava inconsciente, com amnésia e estava muito ferido. Eu pensei que ele estava morto. Eu nem sabia que havia outras duas mulheres que foram tragicamente mortas na época. É apenas algo que você simplesmente não volta da mesma maneira.