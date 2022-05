De olho nos combustíveis

Do Diário do Grande ABC



04/05/2022 | 23:59



O balanço da Operação Combustível Limpo, realizada ontem em postos de Santo André e São Bernardo por técnicos do Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), mostra que o alto preço cobrado pelo combustível não é o único motivo de dor de cabeça do motorista na hora de abastecer o veículo. Há, ainda, verdadeiro arsenal de fraudes e irregularidades destinadas a lesar os consumidores. Em um dos estabelecimentos visitados por agentes da força-tarefa, no bairro são-bernardense do Rudge Ramos, todas as 16 bombas foram rejeitadas. Eram tantos os problemas que o gerente acabou detido.



A sociedade folga em saber que a Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania está de olho nos abusos, e mobilizada para reduzir as ocorrências, a ponto de o próprio secretário, Fernando José da Costa, estar empenhado pessoalmente na coordenação dos trabalhos – ontem, por exemplo, ele acompanhou a movimentação dos agentes no Grande ABC.



Não é possível se descuidar da fiscalização por nenhum minuto, já que irregularidades e fraudes têm se popularizado Estado afora. Desde a sua criação, em outubro de 2021, a Operação Combustível Limpo deu 20 incertas. Equipes do Ipem-SP fiscalizaram 93 postos em Campinas, Guarujá, Santos, Osasco, Praia Grande, Registro e Santo André, além da Capital. Destes, 48 estabelecimentos apresentaram irregularidades e foram autuados pelos agentes do instituto – a porcentagem ultrapassa os 50%.

Além das visitas da fiscalização em datas específicas, o combate às fraudes cometidas por postos de combustíveis requer participação ativa da comunidade. Por isso, é essencial que se denuncie qualquer tipo de suspeita, por menor que possa aparentar. O consumidor precisa deixar de ser a parte mais frágil da história. São os criminosos que se travestem de empreendedor que têm de temer a força do Estado, e não o assalariado que se multiplica cada vez mais para encher o tanque do veículo. Atualmente, o cidadão está pagando as duas contas – e ambas estão caras demais.