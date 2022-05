Divórcio de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz terá partilha de bens

04/05/2022 | 12:10



Com um patrimônio milionário, Wanessa Camargo não pretende passar pelo mesmo sufoco que seus pais Zezé e Zilu durante a separação. Segundo informações do jornal Extra, a cantora e o agora ex-marido, Marcus Buaiz, realizarão partilha de bens durante o processo de divórcio. No processo, estaria incluso o término da construção de uma mansão em São Paulo, onde ela deve morar com as crianças.

O imóvel fica num terreno de 2900 m² na cidade de Alphaville, em São Paulo, idealizado por Wanessa, que queria se cercar de muito verde. Por enquanto, ela ficará em um dos apartamentos que ela e Buaiz têm no estado, enquanto ele irá se dividir entre a capital paulista e a sua terra natal, no Espírito Santo.

Ainda conforme o jornal, Marcus é um empresário milionário e herdeiro de um conglomerado de empresas do Grupo Buaiz, que incluem emissoras de TV, rádio, shopping e indústria alimentícia, entre outros empreendimentos menores. Os lucros anuais do grupo chegam a 500 milhões de reais e só o empresário é dono de uma fortuna de quatro bilhões com negócios diversificados. Além disso, diversas destas empresas foram erguidas enquanto ele e a cantora ainda eram casados.