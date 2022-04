Servidores aguardam rodada de negociação com o Paço

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



30/04/2022 | 08:43



O Sindserv (Sindicato dos servidores Municipais e Autárquicos) de São Bernardo decidiu na noite de ontem, após assembleia, fazer um dia de paralisação e que deverá ocorrer no dia 13 de maio.

A classe busca diálogo com o Executivo para retomar rodada de negociações sobre o reajuste repassado aos trabalhadores. Conforme a categoria, a correção representou apenas 6%, enquanto a administração entende que houve majoração salarial que partiu dos 10% e chegou aos 23% em alguns casos. A gestão, sob comando de Orlando Morando (PSDB), considera ainda o fato de ter dobrado o valor do vale-alimentação, que passou de R$ 220 para R$ 440.

"Hoje (ontem), cerca de 60 pessoas participaram da assembleia. Decidimos realizar paralisação no dia 13. Queremos que a administração escute nossas demandas", declarou o presidente do sindicato, Dinailton Cerqueira.

A categoria, entretanto, aguarda contato da Secretaria de Administração, que, conforme o sindicato, se disponibilizou a contatar os trabalhadores, a partir da semana que vem, para que realizem reunião e debatam possibilidade de nova rodada.

No início do mês, durante plenária em que os vereadores aprovaram o reajuste, houve manifestação de servidores que acompanhavam a sessão. Minutos depois, o placar da Câmara anunciava que os parlamentares aprovaram a reposição salarial: 25 votos favoráveis e nenhum contrário. Vereador Fran Silva (PSD) faltou à sessão.

No dia da aprovação, o Executivo chegou a alegar que o valor do reajuste foi "o máximo possível dentro da lei". Em meio à pandemia de Covid-19, legislação federal vetava a aplicação de reajuste salarial a servidores em todas as esferas de governo.

A Prefeitura de São Bernardo tem afirmado que mantém diálogo com o sindicato e que ofereceu reajuste salarial de 6% e aumento de 100% no valor do auxílio-alimentação. "O valor representa majoração de 10% a 23% nos rendimentos finais dos servidores ativos. Os valores propostos seguiram as diretrizes constitucionais da Lei de Responsabilidade Fiscal. O acréscimo será repassado integralmente ao funcionalismo já a partir do mês de abril", informa o documento da administração municipal.