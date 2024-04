‘Meu foco hoje é a organização do Avante no Estado’

O ex-prefeito de Ribeirão Pires e hoje vice-presidente estadual do Avante, Saulo Benevides está fora do processo eleitoral deste ano. Ao Diário, o avantista disse que está “um pouco distante” da cidade e que seu foco no momento é trabalhar pela organização da legenda no Estado de São Paulo. “Devemos concorrer às eleições em mais de 300 cidades com expectativa de eleger pelo menos 25 prefeitos e entre 150 e 200 vereadores”, diz.

Sobre a cidade que administrou por quatro anos (entre 2013 e 2016), o ex-prefeito revela que não tem se envolvido com nenhuma pré-candidatura e que confia no trabalho do seu sobrinho, o vereador Anderson Benevides (Avante). “Em Ribeirão Pires deixei a condução partidária para o meu sobrinho, ele que está tocando. Vou acatar o que ele decidir”, declara. O vereador já fechou apoio ao pré-candidato a prefeito Gabriel Roncon (Progressistas).

Saulo Benevides, porém não foge quando provocado a avaliar o processo eleitoral da cidade. “Tenho dó do próximo prefeito de Ribeirão. A cidade está endividada. As finanças estão completamente comprometidas por empréstimos que serão descontados direto da fonte”, dispara contra a administração do atual prefeito Guto Volpi (PL). “Difícil será manter o custeio da Educação, da Saúde e de outras área prioritárias das administração”, complementa.

Mesmo assim, Benevides acredita que a disputa eleitoral na cidade será bastante disputada e decidida por pequena margem de votos. “A eleição será acirrada como já foi na atípica (eleição suplementar realizada em 2022 após a cassação do ex-prefeito Clóvis Volpi). Entendo que o Gabriel Roncon leve uma ligeira vantagem por ter menos rejeição do que o pré-candidato da máquina (Guto Volpi). Mas sinto a cidade dividida”, observa.

O ex-prefeito também diz estar feliz por ver dois projetos que foram idealizados na sua gestão saírem do papel, como o viaduto que vai ligar o Centro Alto à avenida Valdírio Prisco e o Reino Encantando da Vila do Doce. “Que bom que ele (o Guto) direcionou os recursos. São propostas nossas. O viaduto, por exemplo, era convênio com o PAC 2. Eu paguei o projeto executivo, assim como o Reino Encantado, que teve verba do DADE (recurso estadual para desenvolvimento do turismo). Até hoje tem recursos chegando em Ribeirão que foram articulados ainda quando eu era prefeito”, salienta.

Sobre o principal desafio e e prioridade do próximo prefeito ribeirão-pirense, Benevides é categórico. “Equilibrar a economia, ter prudência com as finanças municipais”, conclui.