Cobertura completa

28/04/2022 | 23:59



É estratégico o plano da Prefeitura de Santo André de inaugurar hospital na Vila Luzita. O governo já tem autorização para utilizar R$ 15 milhões do fundo municipal no término das obras da unidade. Ao ser inaugurado daqui a 30 meses, caso a administração cumpra rigorosamente o cronograma divulgado ontem, o empreendimento completa a rede andreense de socorro médico, que passará a cobrir 100% das áreas mais densamente habitadas da cidade, somando-se ao Hospital da Mulher, que funciona no 2º Subdistrito, e ao CHM (Centro Hospitalar Municipal), na região central. Trata-se de avanço significativo nos esforços de melhoria dos serviços essenciais à disposição da população.



As informações tornadas públicas pelo prefeito Paulo Serra (PSDB) e pelo secretário de Saúde José Police Neto permitem que se infira a importância do hospital na solução de uma das principais deficiências no quadro de assistência médica andreense, qual seja, a ausência de unidade de referência no atendimento a idosos – parcela da população que, como se sabe, tende a se tornar majoritária na cidade dentro de algum tempo. Outros municípios do País, assim como ocorre em outras localidades ao redor do globo, têm direcionado atenção especial à estruturação de rede de retaguarda voltada a pessoas a partir de 60 anos, geralmente mais suscetíveis a serem acometidas por enfermidades.



Os R$ 15 milhões liberados do fundo municipal são suficientes, segundo a própria administração, para concluir a construção do Hospital da Vila Luzita. As obras, como pode comprovar quem passa pela Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo, encontram-se em estado avançado. Com o dinheiro no cofre, o município assume absoluta autonomia, possuindo controle total do andamento do projeto. A falta de verbas, como se sabe, é uma das principais razões de atrasos na execução de grandes obras. Como essa questão se encontra solucionada, espera-se que os prazos ora anunciados sejam efetivamente cumpridos. Com os recursos assegurados, não há motivo para que ocorra algo diferente do programado.