Programa The Noite revela motivo da confusão entre Danilo Gentili e Tirullipa

28/04/2022 | 13:10



No The Noite da última quarta-feira, dia 27, Tirullipa, Délio Macnamara e os participantes da Tiru House estiveram no sofá de Danilo Gentili - o grupo comentou sobre o reality Influence Comedy, que pretende descobrir o mais novo influenciador de comédia através de esquetes e memes que são postadas nos canais da Tiru House, de Tirullipa, e também nas redes sociais dos participantes.

Délio falou que ele e Vinny Vieira são os coachs do programa, que conta ainda com a participação de comediantes como Tatu, Pigmeu, Jeba, Felipe Lima, Fábio Gago, Beto Ferrer, Fabinho Sofrência, Orlandinho, Pedrinho Anão e Sidney Gonçalves dos Santos - e, em um momento da entrevista, os humoristas começam a trocar provocações e tudo sai de controle, terminando em uma grande confusão.

Gentili, por sua vez, já se pronunciou sobre o acontecimento na atração na última segunda-feira, dia 25, e o caso ganhou grande repercussão nas redes sociais de ambos, com vídeos mostrando os bastidores do fato e declarações dos comediantes.