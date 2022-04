Ventos fortes atingem cidades do Grande ABC, derrubam árvores e causam estragos

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



24/04/2022 | 00:01



Moradores do Grande ABC, assim como em outros municípios do Estado de São Paulo, foram pegos de surpresa com os fortes ventos registrados no início da manhã de ontem. Em poucos minutos a ventania ocasionou estragos em diversos bairros, com queda de energia elétrica, queda de árvores e até deslizamento.

No começo do sábado, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) publicou aviso de vendaval para parte do Estado. De acordo com o instituto, os ventos poderiam variar entre 40 km/h e 60 km/h, com potencial de perigo e baixo risco de queda de galhos e árvores. A Defesa Civil de Santos, no entanto, informou que a ventania chegou a 91 km/h na cidade. Outros Estados, como o Paraná, registrou ventania de 67 km/h em Apucarana.

Algumas cidades da região registraram incidentes com queda de árvore. Em Mauá um exemplar caiu sobre uma casa e provocou deslizamento de terra na Avenida Washington Luiz, no Jardim Cerqueira Leite. Os agentes da Defesa Civil, além do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), estiveram no local para prestar atendimento às vítimas.

Uma moradora da casa atingida sofreu ferimentos leves, recebeu os primeiros socorros dos profissionais do Samu e foi encaminhada para a Santa Casa de Mauá. Houve a interdição do imóvel e os moradores foram para casas de familiares. A cidade ainda registrou incidentes com árvores nos Jardim Zaíra e Parque das Américas. A Enel, concessionária responsável pelo fornecimento de energia na região, foi acionada para realizar os reparos na fiação dos locais, que ficaram sem fornecimento.

Santo André também sofreu com impacto dos fortes ventos. Um carro que estava estacionado na Rua Coronel Oliveira Lima, região central da cidade, foi atingido após tombamento de árvore e um jovem que passava pelo local acabou sendo atingido por galhos. O homem recebeu atendimento médico e foi liberado em seguida. Segundo o Paço andreense, a árvore foi cortada e será recolhida. Além dessa ocorrência, também foi registrada outra queda de árvore na Rua Marquesa de Santos, no bairro Assunção, sem vítimas.

Segundo a meteorologista da Squitter, Juliana Hermsdorff, os ventos fortes que atingiram o Estado são oriundos do continente e a intensificação ocorreu por conta da mudança da pressão atmosférica no interior da região Sudeste. “A ventania de ontem foi ocasionada pela formação de uma frente fria na costa. Assim, essa mudança de pressão rápida ‘empurrou’ esses ventos secos e quentes de forma mais intensa para diversas regiões do Estado, inclusive para o Grande ABC”, informou a especialista.

Em situações como a de ontem, Juliana alerta para alguns cuidados que pedestres e motoristas devem ter para evitar acidentes. “Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas; evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção e evite ainda passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas e o mais importante”, finalizou.