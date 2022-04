Santo André obtém aprovação do Iphan para restaurar o Cine Lyra

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



24/04/2022 | 00:01



A Prefeitura de Santo André conseguiu na quarta-feira aprovação do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) para restauração de complexo composto por quatro edificações da antiga sede da Associação Recreativa Lyra da Serra, mais conhecida como Cine Lyra, criada entre os anos 1899 e 1901, em Paranapiacaba. A previsão é a de que a obra custe R$ 3,7 milhões, sendo que R$ 1,3 milhão será pago pelo Iphan e os outros R$ 2,4 milhões retirados do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano da cidade.

Com a aprovação do instituto, os técnicos da Prefeitura agora correm para cumprir exigências burocráticas e lançar a licitação. A meta é que a ordem de serviço para o início das obras seja assinada pelo prefeito Paulo Serra (PSDB) durante o Festival de Inverno de Paranapiacaba, que deve acontecer em julho. A estimativa é que os serviços de restauro sejam concluídos até o fim de 2023.

“Considero essa a cereja do bolo para a população andreense, em especial para a que vive em Paranapiacaba. A vila nos últimos cinco anos passou por amplo projeto de restauro, primeiro no projeto em parceria com a MRS (Logística, empresa que administra a malha ferroviária entre Santos e Jundiaí, e que passa pelo Grande ABC) com a recuperação da torre do relógio e, depois, com a restauração do campo de futebol do Serrano Atlético Clube, que é o primeiro com medidas oficiais do Brasil, e que deve ser entregue ainda no primeiro semestre deste ano. Em 2017 estava tudo abandonado, não sabíamos nem por onde começar. Hoje, está quase tudo restaurado o que deu uma nova cara para Paranapiacaba”, comemorou o secretário de Meio Ambiente de Santo André, Fábio Picarelli.

O projeto de restauro e a busca por recursos para a recuperação completa do Cine Lyra envolveu outras secretarias municipais, com a de Manutenção e Serviços Urbanos, comandada por Vitor Mazzeti Filho, e a Upae (Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos), que até o início do mês era de responsabilidade de José Police Neto – alçado para o comando da pasta de Saúde – e que agora é conduzida por Gilvan de Souza Júnior, que acumula a função com a de superintendente do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André).

“O Picarelli me procurou há seis meses para montarmos um projeto de restauração do Cine Lyra. Nesta semana ganhamos a batalha ao garantir R$ 1,3 milhão do Iphan para tocarmos a obra, que será muito importante para Paranapiacaba. O restante do valor será financiado por fundo municipal que capta recursos das construções dos grandes empreendimentos da cidade. Ou seja, a verba é vem da construção dos prédios bacanas, focados na população de alta renda e que agora favorece a população como um todo”, explica Police Neto.

Essa é a segunda tentativa de restauro do Clube Lyra, que é tombado pelo Iphan, pelo Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo) e pelo Comdephaapasa (Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico-Urbanistico e Paisagístico de Santo André). Na primeira, em 2013, foi liberado pelo Iphan por meio PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) Cidades Históricas R$ 1,4 milhão, mas que não foi suficientes para finalizar a obra.