Thiaguinho parabeniza Fernanda Souza pelo novo namoro com Eduarda Porto: Amor é pra sentir, não pra entender

23/04/2022 | 08:11



O novo relacionamento de Fernanda Souza parece está indo de vento em popa - e o ex-marido, Thiaguinho, fez questão de parabenizá-la. Na última sexta-feira, dia 22, a atriz parou a web ao assumiu o namoro com Eduarda Porto. Na publicação feita por Fernanda, o sambista comentou:

Amor é pra sentir, naÌ?o pra entender... Falando em amor, eu amo muito voceÌ?s! Todo meu carinho e respeito. VoceÌ?s sabem o quanto! E voceÌ? tem que ser feliz. Porque voceÌ? é f**a! Eternamente ao seu lado!

Vale lembrar que este é o primeiro relacionamento público da artista desde o término do casamento com Thiaguinho, em outubro de 2019. Mas quem é a moça que roubou o coração de Fernanda? Apesar de ter o perfil do Instagram privado, o casal tem vários amigos em comum, como Sandy e Bruno de Lucca.

Tem mais! Anteriormente, Eduarda ficou seis anos ao lado do diretor de cinema Rapha Vieira, filho da atriz Maria Zilda e Roberto Talma.