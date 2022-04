Paulo André, Eliezer e Douglas Silva vibram com Natália desfilando no Carnaval: Ela deve estar muito emocionada

23/04/2022 | 08:11



A noite dos brothers foi regada a samba! Durante a madrugada deste sábado, dia 23, o top 4 ganhou o presente de poder acompanhar os desfiles de Carnaval do Rio de Janeiro, e a noite rendeu boas surpresas.

Douglas Silva, Eliezer e Paulo André acompanhavam tudo de perto na sala, quando do nada Natália - que desfilou pela Beija-Flor - apareceu na tela. Os brothers pularam do sofá e vibraram muito.

Brunna Gonçalves também desfilou pela escola. Além delas, Gustavo, Laís, Linn da Quebrada, Jessilane, Bárbara, Luciano, Larissa, Maria, Pedro Scooby e Vyni foram vistos nos camarotes.

Enquanto isso...

Arthur Aguiar, por sua vez, não acompanhou os desfiles. Aparentemente abalado, o brother foi deitar cedo e se lamentou sozinho no quarto grunge.

- Qual foi, não vai assistir com a gente? Que loucura, Arthur!, disse Paulo André.

- Não, mano, tô com muito sono, muito cansado.. Na hora que for a Beija-Flor, se tu tiver acordado me chama que eu assisto a Nat, disse o ator.

No quarto, sozinho, ele disparou:

- É isso, gente. Tô com muita dor de cabeça, tô cansado, tô triste para c*****o. Desculpa aí, mas realmente não tem como ficar feliz. Não queria ir para esse paredão de jeito nenhum. Queria muito ir para essa final, não sei se será possível, mas está nas mãos de Deus. Desculpa todo mundo que tava torcendo por mim, eu dei o meu melhor, desculpa.. Não consigo ficar feliz, não consigo, isso é um defeito meu. Queria muito.. Desculpa Brasil, desculpa todo mundo.. Não acredito.