Última prova do líder do BBB22 é de resistência; confira a dinâmica!

22/04/2022 | 00:11



Nesta quinta-feira, dia 21, Pedro Scooby disse adeus ao BBB22, mas a noite dos brothers não acabou aí!

Ainda foi dado início a última prova do líder da edição, uma super prova de resistência! Nela, muita coisa está em jogo: o vencedor irá garantir seu lugar na grande final do programa, enquanto os outros três estarão automaticamente no paredão.

A prova é uma mistura de três grandes provas que já aconteceram no BBB. Confira a dinâmica:

Posicionados em bases de cores diferentes, os brothers precisam ficar atentos ao que aparecia no telão. O comando indica para qual estação eles precisam ir.

Em uma delas, eles ficam com um braço preso em um poste, e precisam resistir a condições de chuva, vento, calor e neblina, e só é permitido sair da estação quando o comando aparece no telão. Se alguém estiver fora de sua base inicial base quando entrar outro comando dizendo para ir para outra estação, a pessoa estará desclassificada.

Em outra estação, todos os brothers devem entrar em um carro e permanecer nele com as portas fechadas. Se alguém abrir a porta, está desclassificado. Assim como na estação anterior, eles só podem sair do carro quando um comando permitir.

Na última estação, cada um deve ir até a garagem da cor correspondente a cor de seu colete. Nela, eles terão um tempo para tirar itens do porta-malas de seu carro e colocar em um lado específico de um armário. Em seguida, é preciso colocar os itens do outro lado do armário no porta-malas. Após terminar, eles precisam correr até suas bases iniciais e apertar um botão, sinalizando que encerraram aquela etapa. Caso algum item seja colocado em um lugar errado, a pessoa está desclassificada, assim como se ela não apertar o botão dentro do tempo estipulado.

E ainda tem um ponto especial: quem irá definir qual é a próxima estação que os participantes devem ir é o público! Basta acessar o site do GShow e votar!