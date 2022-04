A fábrica. A mão-de-obra feminina. E os seresteiros...

Ademir Medici

Seguimos com a II Semana Santo André 2022 e buscamos no acervo da Memória e do Banco de Dados do Diário esta preciosidade: a Fábrica de Tecidos São Geraldo, de Geraldo Rocco & Cia., da qual faziam parte Geraldo, Eugênio, Vicente e Ernesto Rocco, e João Baptista de Lima.

A fábrica foi fundada em 1926. Sua especialidade era a fabricação de cobertores e colchas.

A fotografia pertence à coleção de Antônia Romandini de Nadai e foi cedida ao Museu de Santo André por Eunice de Nadai Wagner. Saiu publicada aqui em Memória há 30 anos, na edição de 17 de março de 1992.

Pedro de Nadai, marido de Dona Antônia, está na foto, que foi tirada entre 1932 e 1934 na esquina das ruas Coronel Ortiz e Santo André. Ali funcionava a indústria Rocco.

MÚSICA

Trovadores do Luar ilustraram a capa da edição nº 42 de “Arte Revista”, de 24 de outubro de 1953, da coleção do comendador Carlos Manias Neto. O trio pertencia ao “cast” da Rádio Clube de Santo André.

Crédito da foto 1 – Banco de Dados; reprodução: Paulo de Souza

ELEGÂNCIA. Proprietários e funcionários da indústria Rocco nos anos 30: parque industrial andreense diversificado

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 24 de abril de 1972 – ano 14, edição 1824

SANTO ANDRÉ – Vereador Juvenal Fontanella pede à Prefeitura a verificação dos nomes das ruas e praças da cidade. Segundo ele, havia muitos logradouros sem nomes oficiais.

Inauguradas as novas instalações do TG, à Rua Iguaçu, em Vila Guiomar.

CLUBE DE SERVIÇO – Comemorava-se o 20º aniversário do leonismo no Brasil. A primeira cidade brasileira a contar com Lions Clube foi o Rio de Janeiro, em 16 de abril de 1942. Nesse mesmo ano o leonismo foi introduzido em São Paulo.

No Grande ABC, coube a São Caetano fundar o primeiro Lions Clube, em 20 de junho de 1955. Dois anos mais tarde o movimento estendeu-se a Santo André e São Bernardo.

BASQUETE FEMININO – São Caetano vence São Bernardo, em São Bernardo, por 69 a 25. São Caetano tinha uma verdadeira seleção, com Elzinha, Norminha, Marlene, Delcy, Rosália, Odete, Isabel e Benta – a nata do basquete brasileiro.

EM 24 DE ABRIL DE...

1922 – Troca de telegramas entre Santos Dumont e os pilotos Gago Coutinho e Sacadura Cabral, que estavam em Fernando de Noronha depois de atravessarem o Oceano Atlântico. Dumont cumprimentava os portugueses “pela imensa travessia realizada”, recebendo como resposta: “Uma honra máxima ser felicitados pelo glorioso Santos Dumont”.

1952 – A Rhodia lançava o nº 1 da revista “Foto Reportagens Rhodia”, para divulgar sua fábrica de penicilina e outros antibióticos.

1957 – Associação dos Proprietários de Imóveis de Santo André apresentava proposta conciliatória para o aumento do imposto predial, territorial e taxas municipais: aumento de 10% para as casas do tipo popular, alugadas ou não; para as casas do tipo médio, 15%; e nas demais casas, estabelecimentos comerciais e industriais, 20%. O prefeito Pedro Dell’Antonia recuava, com contraproposta única de 30%, “com sacrifício de obras públicas”. A Rádio Clube mantinha constante noticiário a respeito do momentoso caso, promovendo reuniões e mesas-redondas em seu auditório.



