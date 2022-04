Integrantes do The Wanted carregam caixão de Tom Parker e se despedem do cantor no funeral

20/04/2022 | 11:10



Nesta quarta-feira, dia 20, foi realizado o funeral de Tom Parker. O cantor faleceu no dia 30 de março aos 33 anos de idade por complicações de um tumor cerebral. Na cerimônia emocionante, colegas de banda The Wanted estavam vestidos de preto enquanto carregavam um caixão preto repleto de flores no topo.

Nathan Sykes, Max George, Siva Kaneswaran e Jay McGuinness deixaram suas mensagens de carinho no funeral realizado na Igreja Paroquial de São Francisco de Assis em Petts Wood, na Inglaterra, que teve as ruas de seu entorno repletas de parentes, entes queridos e uma legião fãs que se despediram do músico.

Segundo informações do jornal Daily Mail, Max declarou:

- Eu realmente podia ouvi-lo dizer: Já estava na hora. Enquanto ele nos carregou nos últimos 12 anos. Tom sempre foi um irmão, ele causou tanto impacto desde o início. Seu amor pela música e sua busca pelo sucesso superaram todos nós.

George também prestou uma homenagem ao amigo:

- Tudo o que ele fez, ele fez com as melhores intenções, mesmo que fosse uma briga, ele se safou porque era Tom. Eu poderia dizer muito sobre Tom. Uma coisa que eu sempre vou lembrar é a risada dele. Ele ama rir das pessoas e nós experimentamos isso todos os dias. Ele nos deixou muito cedo e vamos sentir muito a falta dele. As pessoas de fora, as pessoas de todo o mundo, são um crédito para ele. Fique tranquilo, companheiro.

Uma mensagem pré-gravada de Kelsey Hardwick, esposa do cantor, foi tocada em seu funeral. Ela compartilhou anedotas sobre como o casal se conheceu em uma boate antes de ele ficar famoso com The Wanted, acrescentando:

- A partir daquele momento, eu disse a todos que queria me casar com Tom Parker. Tom me disse que ia ser famoso e não teria tempo para uma namorada, mas ele não me deixou em paz. Vou guardar cada lembrança porque a vida com você nunca foi monótona. Você estava sempre inventando músicas, novos programas de jogos e todos nós sabemos o quanto você adorava uma invenção - aposto que você estava arrasado por nunca ter feito isso em Dragons' Den. Casar com você foi o melhor dia da minha vida... almas gêmeas, é isso que somos. Se o amor sozinho pudesse te salvar, você teria vivido para sempre

Todo o espaço reservado à cerimônia estava repleto de flores, com a presença de um buquê em forma de coração com a palavra Tom escrita nele, ao lado de um tributo de flores com a palavra papai soletrada. Também estava disposto um arranjo floral branco com rosas vermelhas dizendo Glad You Came, em homenagem a uma das músicas mais populares do The Wanted.