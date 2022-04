Maíra Cardi revela como será o reencontro com Arthur Aguiar após BBB: Sexo de manhã, tarde e noite

20/04/2022 | 08:10



Muitos famosos pensam duas vezes antes de expor sua intimidade, mas sempre existem aqueles que não têm papas na língua. Maíra Cardi, por exemplo, está morrendo de saudades de Arthur Aguiar, que está confinado no BBB22.

Com a final do reality se aproximando e o maridão sendo cotado para ser o vencedor, a influenciadora digital revelou como pretende recepcionar o ator após três meses separados. Tudo começou na última terça-feira, dia 19, quando Maíra abriu a caixinha de perguntas nos Stories do Instagram e uma seguidora questionou se ela iria contar as principais informações para Arthur ou deixaria ele descobrir por conta própria. No entanto, a life coach entregou que, na verdade, estava pensando em fazer outra coisa.

Sexo, meu amor, de manhã, de tarde e de noite. Essas são as minhas expectativas, depois a gente conta, ele vê... tanto faz!

Ui!