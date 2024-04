Viúva de Roberto Bolanõs, Florinda Meza passa sufoco por herança do Chaves

Sigam-me os bons que essa história é complicada! Florinda Meza, viúva de Roberto Bolaños, nosso eterno Chaves, usou as redes sociais para desabafar sobre o perrengue que está passando em relação à herança do ator falecido em 2014.

Na postagem, Florinda lamenta a morte do ex-marido e esbanja amor, mesmo depois de dez anos de sua morte.

Todos sabem que Roberto Gómez Bolaños é o amor da minha vida. Quando ele fez seu testamento, fiquei tranquila, pois ele decidiu aquilo que o deixou em paz. Em 2014, Roberto morreu nos meus braços. Meu luto por sua ausência tem sido longo e doloroso, passei anos isolada, me recuperando.

Florinda também comenta sobre o uso dos famosos seriados que estão parando de ser televisionados em todo o mundo.

- Em 2020, no auge da pandemia, o contrato com a Televisa pelos direitos literários para as transmissões da série Chespirito terminou. Eu, como escritora, deveria ter sido convocada para essa negociação, mas não fui. Fiquei sabendo pela mídia que finalmente não tinham chegado a um acordo e suspenderam a transmissão dos programas. Algo explodiu dentro de mim, foi como se meu Rober se levantasse da tumba e gritasse: Acorda! Você tem que defender meu legado.

A mãe do Kiko ainda frisou, mas sem entrar em detalhes, sobre a briga com os filhos do Chespirito, já que os mesmos não estavam satisfeitos com o acordo feito em testamento de quinze milhões de reais.

- A vontade dele foi feita.