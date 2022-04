Internacional anuncia a contratação do técnico Mano Menezes até o fim do ano

20/04/2022 | 00:28



Mano Menezes é o novo técnico do Internacional. A equipe gaúcha confirmou no fim desta terça-feira a contratação do experiente treinador. Seu acordo com o clube colorado é válido até dezembro. O técnico chegou ao um acordo com os dirigentes do Internacional e terá como principal objetivo melhorar o desempenho da equipe.

Aos 59 anos, Mano Menezes chega ao Inter para substituir o uruguaio Alexander 'Cacique' Medina. O antigo treinador não conseguiu acumular bons resultados, foi eliminado precocemente da Copa do Brasil e teve um mau início de Campeonato Brasileiro e Copa sul-americana.

Apesar da intensa relação com o Grêmio - clube em que foi campeão da Série B e bicampeão gaúcho -, Mano Menezes já havia trabalhado no Inter nas categorias de base.

Em seu currículo, o técnico gaúcho acumula três títulos da Copa do Brasil (2009, pelo Corinthians, 2017 e 2018, pelo Cruzeiro). Mano também passou pela seleção brasileira, entre 2010 e 2012, e comandou Flamengo e Palmeiras.

Seu último trabalho no futebol brasileiro foi no Bahia, em 2020. Após deixar o clube tricolor, o treinador partiu para a Arábia Saudita e liderou o Al Nassr em 2021. Por lá, ficou por apenas 16 jogos, totalizando cerca de cinco meses no cargo.

O primeiro compromisso de Mano Menezes à frente do Internacional será no sábado, às 19h, no Maracanã, diante do Fluminense, pelo Brasileirão.