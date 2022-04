Última temporada de 'Grace and Frankie' chega com tom de saudade na Netflix

19/04/2022 | 16:29



Desde que estreou, lá em 2015, a série Grace and Frankie não perdeu o fôlego e foi, a cada temporada, agregando histórias divertidas e destacando o brilho de seu elenco. Não é à toa que no próximo dia 29 estreia, na Netflix, a sua sétima temporada, que será o desfecho para peripécias das amigas vividas por Jane Fonda e Lily Tomlin, que também integram a produção da obra. Na verdade, no fim do ano passado a plataforma liberou os quatro primeiros episódios dessa última temporada, agora chegam os 12 restantes.

Com trama bem elaborada, a série une desavenças entre familiares e amigos com questões do dia a dia de pessoas idosas. Como não se admirar ao ver em cena Jane Fonda no alto de seus 84 anos contracenando com divertida Lily Tomlin, que está com 82 anos. E não são somente elas que driblam a idade. Com elas estão Martin Sheen e Sam Waterston, ambos na casa dos 81 anos, além da participação de Millicent Martin, 87, e Ernie Hudson, 76. São atores de peso que mostram que a questão etária é problema sim, mas eles estão se sobrepondo a essas limitações da carreira artística.

Nesta última temporada, as amigas Grace (Fonda) e Frankie (Tomlin) parece que continuarão a seguir unidas, mesmo que cada uma arranhe de alguma forma a relação. Nada que uma boa conversa e ajudinha de fora não consiga minimizar. Independentemente do que se dará, o certo é que a série trouxe à tona questões relativas ao envelhecimento. Sempre optando pelo lado bem-humorado, serviu para refletir sobre viver ao lado de quem se ama, superar desafios da idade e de preconceitos, lutar pelo que vale a pena.

E tudo começou quando o então marido de Grace, Robert (Martin Sheen), decide terminar a relação de anos e assume seu amor pelo amigo Sol (Sam Waterston), que é casado com Frankie. As duas na verdade nunca foram assim tão amigas, mas com a situação que se apresenta, a união acaba surgindo, meio a atropelos. Com o passar dos dias, e das temporadas, a amizade as aproxima ainda mais e cabe a cada uma dar o suporte à outra.

Em cada cena de Grace and Frankie, os relacionamentos são tema para divertir o espectador. Seja com as aventuras das amigas protragonistas ou o casal formado pro Robert e Sal, ou ainda os filhos que surgiram das relações anteriores. Brianna (June Diane Raphael) e Mallory (Brooklyn Decker) são as filhas de Grace e Robert, enquanto Coyote (Ethan Embry) e Bud (Baron Vaughn), de Frankie e Sol.