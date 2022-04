Rodrigo Mussi começa a fazer exercícios com fisioterapia: É um milagre

17/04/2022 | 11:10



O irmão de Rodrigo Mussi, Diego, falou que o ex-BBB começou a fazer exercícios com fisioterapeuta e falou novamente sobre o caso dele ser um milagre:

Boa tarde, pessoal! Hoje, o Rodrigo está mais calmo e mais ativo. No quarto da UTI, já iniciou alguns exercícios com fisioterapeuta, dobrando e esticando as pernas, braços e etc.

Novamente, os médicos afirmaram que o caso do Rodrigo é um milagre. Amanhã vou atualizar a todos com detalhes e informações inéditas. #RodrigoRenasce.

Vale lembrar que o gerente comercial sofreu um acidente de carro na madrugada do dia 31 de março, em São Paulo, e foi levado de ambulância até o Hospital das Clínicas, onde permanece internado.