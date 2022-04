Mauá desabastecida

Do Diário do Grande ABC



Parte expressiva dos moradores de Mauá iniciou o feriado prolongado da Páscoa enfrentando transtornos na distribuição de água. Relatos de torneiras secas, a bem da verdade, intensificaram-se na cidade já há alguns dias. Nem parece o mesmo município que, menos de dois anos atrás, entregou o serviço para a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), com a promessa de que episódios de desabastecimento, então comuns, tivessem fim. O entusiasmo com a parceria era tão grande que o prefeito de então, Atila Jacomussi, disse a este Diário que iria “gritar” aos quatro cantos que “os 30 anos da falta d’água e a falta de investimento vão acabar”.



A Sabesp informou que os problemas enfrentados pela população mauaense resultaram de dois eventos pontuais e imprevisíveis. Um deles, o rompimento de uma adutora da companhia na Avenida Dona Benedita Franca da Veiga, ocorreu na quarta-feira. O segundo foi registrado ontem. Dessa vez, o abastecimento foi afetado por causa da queda de poste na Avenida Sapopemba, na Capital, que ocasionou falta de energia na EEA (Estação Elevatória de Água) de Mauá, no bairro Capiburgo. A empresa garantiu que os serviços de reparo, em ambos os episódios, foram concluídos no mesmo dia e que ninguém deveria estar com as torneiras secas por causa deles em até 24 horas.



Maior empresa de saneamento básico do País e uma das principais do mundo, com ações negociadas nas bolsas de valores de São Paulo e Nova York, a Sabesp possui histórico de alta eficiência em distribuição de água e coleta de esgoto nas centenas de municípios em que atua. Ocorrências como as de Mauá, todavia, comprometem sua imagem. Uma companhia de tal porte não pode ficar refém do estouro de uma adutora e da queda de um poste de energia, acontecimentos comezinhos que não deveriam causar transtornos significativos na operacionalização do dia a dia. Não foi para seguir sem água na torneira que a sociedade mauaense apoiou massivamente a troca da prestadora do serviço.