Mel Maia e Netflix fecham contrato para nova comédia

15/04/2022 | 13:07



A atriz Mel Maia, 17, usou o Instagram para anunciar um próximo passo na sua carreira e atuação: ela fechou um contrato com a Netflix e em breve estará numa comédia na plataforma de streaming. "A novidade do dia é? estou no elenco da nova comédia da Netflix Brasil. Pra cima! apresento a vocês, Lohana!" Apesar de revelar o nome da personagem, Mel não deu mais detalhes sobre a trama.

Na última quarta-feira, dia 13, Mel falou que parou de usar o Twitter e tem se mantido mais discreta na rede social, para evitar conflitos, mas mantém os fãs atualizados por meio de outras redes sociais. No Instagram, ela tem compartilhado detalhes sobre a carreira e a transição capilar para retirar químicas de alisamento do cabelo.

"Hoje completei 1 ano sem postar e usar essa rede social por motivos de: saúde mental! Voltei só para dar essa notícia, porque subcelebridade faz assim! Beijos, até sei lá quantos anos", escreveu.