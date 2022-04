Isabella Scherer faz chá revelação e descobre sexo dos gêmeos que está esperando: Um casalzinho

15/04/2022 | 11:10



É um casal! Isabella Scherer descobriu que está esperando um menino e uma menina após fazer um chá revelação ao lado do namorado, Rodrigo Calazans.

A vencedora do MasterChef Brasil resolveu fazer o exame de sexagem fetal, um hemograma que revela o sexo dos bebês sem precisar esperar que as crianças cresçam no ventro para saber pelo ultrassom.

Na última quinta-feira, 14, a loira publicou um vídeo no Instagram mostrando todo o momento de descoberta - do exame ao chá revelação intimista, ela exibiu cada detalhe aos seguidores.

E, ao fim da gravação, o casal aparece estourando dois sinalizadores de fumaça, um rosa e um azul.

Nem estamos acreditando que teremos um casalzinho, parece um sonho. Fomos realmente presenteados pelo universo!, escreveu na legenda da publicação.