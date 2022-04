Balanço tenebroso

Do Diário do Grande ABC



Os casos de Covid-19 arrefeceram em todo o Brasil, a ponto de o Ministério da Saúde considerar a hipótese de decretar, em breve, o fim da pandemia. No Grande ABC, o período mais grave também está ficando para trás, deixando marcas profundas na comunidade. Balanço feito pela repórter Thainá Lana, e publicado nesta edição do Diário, mostra o impacto causado pela chegada do novo coronavírus às sete cidades. A gravidade da doença fez com que dois em cada grupo de 100 habitantes da região precisassem ser internados, nos últimos dois anos, em enfermarias ou UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) de hospitais públicos ou privados, nos quais 11.266 conterrâneos perderam a vida.



Este é o primeiro grande inventário sobre a doença na região, ainda sujeito ao agrupamento de novas informações. Seu caráter preliminar, no entanto, não minimiza a gravidade do que expõe. O novo coronavírus foi devastador, o que deve servir de alerta para autoridades, representantes da sociedade civil organizada e a própria população sobre a necessidade de se criarem barreiras capazes de impedir – ou ao menos minimizar – a possibilidade de surgimento de novo micro-organismo tão ou mais letal que o causador da Covid-19. A proliferação da doença foi extremamente rápida, certamente estimulada pela dificuldade de se combater uma ameaça, a princípio, totalmente desconhecida.



Em breve, novos levantamentos e estudos devem evidenciar com mais clareza e refino o estrago feito pela pandemia nas sete cidades. Quanto maior o cojunto de dados estatísticos e históricos, melhor será o desempenho diante do aparecimento de uma eventual nova peste. De momento, os números que se tem mostram que, com tantas internações e mortes, o balanço da Covid-19 no Grande ABC é tenebroso – e, apesar de a queda nas estatísticas permitir que uma ponta de luz quebre a escuridão dos últimos dois anos, os números podem voltar a acelerar se os mecanismos e as políticas de controle forem totalmente desmobilizados. Ainda não é hora, portanto, de celebrar a vitória final.