Mauá inaugura nova ala de maternidade no Hospital Nardini

Do Diário do Grande ABC



15/04/2022 | 08:14



A Prefeitura de Mauá inaugurou ontem a nova maternidade do Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini. O local dispõe de 26 leitos. Os quartos acomodam duas pacientes com seus bebês e acompanhantes. A antiga maternidade oferecia 22, para três mulheres e mais três pessoas por cômodo.



O espaço conta ainda com cinco salas pré-parto, dotadas de mesa automatizada para um nascimento seguro e individualizado. “É com muita alegria que estamos entregando à população este espaço, que vai proporcionar acolhimento e assistência com maior qualidade e de forma mais humanizada às mulheres e aos seus filhos”, afirmou o prefeito Marcelo Oliveira (PT).



A abertura da nova maternidade pela administração municipal faz parte das ações do Mãe Mauaense – Semeando Vidas, plano de enfrentamento para reduzir a mortalidade materna e infantil.



O Hospital Nardini é referência em obstetrícia em Mauá, tendo inaugurado a maternidade em 1987. São realizados 190 partos, em média, por mês, no local. A instituição é pioneira na implantação do alojamento conjunto no Estado. Durante a internação, a mãe fica sempre ao lado do bebê. <TL>